Compact class

Hart zum Schmutz, sanft zur Umwelt.

Die HDS-Kompaktklasse reinigt superschnell – und supersauber. Dafür sorgt die eco!efficiency-Stufe, mit der Sie im 60 °C-Betrieb 20 % Brennstoff einsparen. Und das freut nicht nur die Umwelt, sondern auch Ihre Buchhaltung. Die Hochdruckreiniger sind ideal für kleine und mittlere Unternehmen, die regelmäßig Fahrzeuge, Maschinen, Teile oder Einrichtungen säubern müssen. Dank des Joggerprinzips sind die Geräte schnell und komfortabel zu bewegen und lassen sich auch für „Auswärtseinsätze“ nutzen. Natürlich setzen Sie mit der HDS-Kompaktklasse auf bewährte, robuste und langlebige Technik, konkurrenzlos günstige Betriebskosten und einfache Bedienbarkeit. 2