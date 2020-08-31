Compact class

Small size, big impact. Carry out vehicle cleaning and engine washes or remove dirt from outside stairs. With hot water high pressure up to 180 bar and 900 l/h. This is the new compact class.

0 Products
Kärcher Small size, big impact.

Hart zum Schmutz, sanft zur Umwelt.

Die HDS-Kompaktklasse reinigt superschnell – und supersauber. Dafür sorgt die eco!efficiency-Stufe, mit der Sie im 60 °C-Betrieb 20 % Brennstoff einsparen. Und das freut nicht nur die Umwelt, sondern auch Ihre Buchhaltung. Die Hochdruckreiniger sind ideal für kleine und mittlere Unternehmen, die regelmäßig Fahrzeuge, Maschinen, Teile oder Einrichtungen säubern müssen. Dank des Joggerprinzips sind die Geräte schnell und komfortabel zu bewegen und lassen sich auch für „Auswärtseinsätze“ nutzen. Natürlich setzen Sie mit der HDS-Kompaktklasse auf bewährte, robuste und langlebige Technik, konkurrenzlos günstige Betriebskosten und einfache Bedienbarkeit. 2

HDS Compact

Qualität bis ins kleinste Detail.

HDS Compact

Düsen, Werkzeuge usw. immer ­griffbereit: das verschließbare ­Zubehörfach.

HDS Compact

Alles am rechten Platz: HDS-Kompaktklasse mit leicht­gängiger Schlauchtrommel.

HDS Compact

Einfach beweglich: die HDS-Kompaktklasse mit Joggerprinzip, großen Rädern und Lenkrolle.

HDS Compact

Schnell befüllt: große Öffnungen für Brennstoff und Reinigungsmittel.

<2>So leicht geht Reinigen von der Hand.Kärcher legt auf perfekte Technik und Reinigungsergebnisse genauso großen Wert wie auf ein vorbildliches und durchdachtes Design. Auch die kraftvolle und langlebige HDS-Kompaktklasse wartet mit zahlreichen Innovationen und praktischen Details auf, mit der sich die tägliche Arbeit komfortabler und schneller erledigen lässt.

icon_arrow

HDS Compact

1. Wirtschaftlichkeit

  • eco!efficiency-Stufe für wirtschaftlichen Betrieb
  • Systempflege-Dosierung einstellbar auf unterschiedliche ­Wasserhärten
  • Präzise Reinigungsmitteldosierung mit Klarspülfunktion

2. Aufbewahrung

  • Integrierte Kabelhaken und Strahlrohrablage
  • Verschließbares Zubehörfach für Düsen, Werkzeuge etc.
  • Große Schlauchhaken oder Schlauchtrommel

3. Bedienerfreundlichkeit

  • Intuitive Bedienung durch 1-Knopf-Wahlschalter
  • Zentrales Bedienfeld mit Kontrolllampen
  • Systempflege-Flasche von außen wechselbar

4. Servicefreundlichkeit

  • Langlebige Motor- / Pumpeneinheit (Luft- / Wasserkühlung)
  • Serviceanzeige und Ölstandüberwachung
  • Feinmaschiger Wasserfilter für optimalen Pumpenschutz
  • Abgastemperatursensor

5. Mobilität

  • Joggerprinzip mit großen Rädern und Lenkrolle
  • Großzügige Grifftaschen im Chassis
  • Integrierte Trittmulde an der Geräterückseite

6. Ergonomie

  • Ergonomisch angeordneter Schubbügel
  • Leicht zu bedienende Schlauchtrommel (CX-Varianten)
  • Große Einfüllöffnungen für Brennstoff und Reinigungsmittel

Profi -Zubehör, mit dem Ihr Betrieb sauber dasteht.

Konstruiert für den harten Einsatz, wird die HDS-Kompaktklasse verschiedenen Anwendungen gerecht. Dafür sorgt das umfangreiche Zubehörpaket, mit dem die Geräte bereits serienmäßig ausgestattet sind. Darüber hinaus ist ein viel­fältiges Programm an Sonderzubehör erhältlich, mit dem sich auch schwierige Reinigungsanwendungen schnell, gründlich und ­effektiv erledigen lassen.

HDS Compact

Easy-Press-Pistole mit Softgrip
Ergonomische Hochdruckpistole mit reduzierten Abzugs-/Haltekräften. Zusätzlich Servo Control zur stufenlosen Druck-/Wassermengenregulierung direkt an der Pistole.

HDS Compact

Schaumlanze (Option)
Handliches Schaumsystem zum schnellen und gleichmäßigen Auftragen von Reinigungsmittel.

HDS Compact

Flächenreiniger (Option)
Erhöhte Flächenleistung und integrierte Absaugung sorgen für wirtschaft­liche Reinigung von Großflächen.

 

HDS Compact

Schnellkupplung (Option)
Mit der Schnellkupplung lässt sich eine Vielzahl an Zubehör mühelos und schnell wechseln.

HDS Compact

Rotierende Waschbürste (Option)
Zur schonenden Entfernung von Feinstaub und Graufilm auf allen Ober­flächen.

LEGAL INFORMATION

CONTACT US:

Karcher Co., Ltd.
Building Number: #603-604, St. 1986, Phum Phnom Penh Thmey,
Phnom Penh Thmey Commune, Sen Sok District, Phnom Penh, Cambodia.

T: +855 23 933 233
E: info@kh.karcher.com

SOCIAL MEDIA
SSL Secured
© 2025 Kärcher Cambodia