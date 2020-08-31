Compact class
Small size, big impact. Carry out vehicle cleaning and engine washes or remove dirt from outside stairs. With hot water high pressure up to 180 bar and 900 l/h. This is the new compact class.
Hart zum Schmutz, sanft zur Umwelt.
Die HDS-Kompaktklasse reinigt superschnell – und supersauber. Dafür sorgt die eco!efficiency-Stufe, mit der Sie im 60 °C-Betrieb 20 % Brennstoff einsparen. Und das freut nicht nur die Umwelt, sondern auch Ihre Buchhaltung. Die Hochdruckreiniger sind ideal für kleine und mittlere Unternehmen, die regelmäßig Fahrzeuge, Maschinen, Teile oder Einrichtungen säubern müssen. Dank des Joggerprinzips sind die Geräte schnell und komfortabel zu bewegen und lassen sich auch für „Auswärtseinsätze“ nutzen. Natürlich setzen Sie mit der HDS-Kompaktklasse auf bewährte, robuste und langlebige Technik, konkurrenzlos günstige Betriebskosten und einfache Bedienbarkeit. 2
Qualität bis ins kleinste Detail.
Düsen, Werkzeuge usw. immer griffbereit: das verschließbare Zubehörfach.
Alles am rechten Platz: HDS-Kompaktklasse mit leichtgängiger Schlauchtrommel.
Einfach beweglich: die HDS-Kompaktklasse mit Joggerprinzip, großen Rädern und Lenkrolle.
Schnell befüllt: große Öffnungen für Brennstoff und Reinigungsmittel.
1. Wirtschaftlichkeit
- eco!efficiency-Stufe für wirtschaftlichen Betrieb
- Systempflege-Dosierung einstellbar auf unterschiedliche Wasserhärten
- Präzise Reinigungsmitteldosierung mit Klarspülfunktion
2. Aufbewahrung
- Integrierte Kabelhaken und Strahlrohrablage
- Verschließbares Zubehörfach für Düsen, Werkzeuge etc.
- Große Schlauchhaken oder Schlauchtrommel
3. Bedienerfreundlichkeit
- Intuitive Bedienung durch 1-Knopf-Wahlschalter
- Zentrales Bedienfeld mit Kontrolllampen
- Systempflege-Flasche von außen wechselbar
4. Servicefreundlichkeit
- Langlebige Motor- / Pumpeneinheit (Luft- / Wasserkühlung)
- Serviceanzeige und Ölstandüberwachung
- Feinmaschiger Wasserfilter für optimalen Pumpenschutz
- Abgastemperatursensor
5. Mobilität
- Joggerprinzip mit großen Rädern und Lenkrolle
- Großzügige Grifftaschen im Chassis
- Integrierte Trittmulde an der Geräterückseite
6. Ergonomie
- Ergonomisch angeordneter Schubbügel
- Leicht zu bedienende Schlauchtrommel (CX-Varianten)
- Große Einfüllöffnungen für Brennstoff und Reinigungsmittel
Profi -Zubehör, mit dem Ihr Betrieb sauber dasteht.
Konstruiert für den harten Einsatz, wird die HDS-Kompaktklasse verschiedenen Anwendungen gerecht. Dafür sorgt das umfangreiche Zubehörpaket, mit dem die Geräte bereits serienmäßig ausgestattet sind. Darüber hinaus ist ein vielfältiges Programm an Sonderzubehör erhältlich, mit dem sich auch schwierige Reinigungsanwendungen schnell, gründlich und effektiv erledigen lassen.
Easy-Press-Pistole mit Softgrip
Ergonomische Hochdruckpistole mit reduzierten Abzugs-/Haltekräften. Zusätzlich Servo Control zur stufenlosen Druck-/Wassermengenregulierung direkt an der Pistole.
Schaumlanze (Option)
Handliches Schaumsystem zum schnellen und gleichmäßigen Auftragen von Reinigungsmittel.
Flächenreiniger (Option)
Erhöhte Flächenleistung und integrierte Absaugung sorgen für wirtschaftliche Reinigung von Großflächen.
Schnellkupplung (Option)
Mit der Schnellkupplung lässt sich eine Vielzahl an Zubehör mühelos und schnell wechseln.
Rotierende Waschbürste (Option)
Zur schonenden Entfernung von Feinstaub und Graufilm auf allen Oberflächen.