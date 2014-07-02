Cepillos cilíndricos, cerdas estándar, negros, CV 30/1

Cepillos cilíndricos blandos con 277 mm de longitud y cerdas estándar negras de poliamida para todos los aspiradores de cepillos para alfombras CV 30/1 de Kärcher.

Cepillos cilíndricos con 277 mm de longitud para todos los aspiradores de cepillos para alfombras CV 30/1. El cilindro está equipado con cerdas de poliamida blandas y negras de 10 mm de longitud. Diámetro de las cerdas: 0,25 mm.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Longitud del cepillo (mm) 277
Grado de resistencia semiduro
Cantidad (Unidad(es)) 1
Color negro
Peso (kg) 0,2
Peso (con embalaje) (kg) 0,2
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 277 x 61 x 61
Equipos compatibles
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

Información General
Karcher Panama

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Via Porras, Calle 65 Este.
Panamá, República de Panamá.
Correo: ml-pa10-ventaspanama@karcher.com
T.: +507 8305617

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