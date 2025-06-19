La limpieza profesional exige altos estándares de ingeniería y calidad. Los limpiadores verticales tipo cepillo Kärcher incorporan tecnología moderna y beneficios únicos del producto que cumplen con todos los requisitos de aspiración profesional, barrido y mantenimiento. Todo está diseñado para la calidad que usted espera de Kärcher: No se han hecho compromisos. Un ajuste manual le permite ajustar el cepillo a la altura ideal para limpiar la máquina. Si el cepillo se bloquea por cualquier razón, un embrague centrífugo patentado levanta la unidad antes de que se pueda hacer daño. Las aspiradoras verticales Kärcher están equipadas con un tubo de succión desmontable para aspirar la tapicería y entrar en esquinas incómodas y otras áreas difíciles de alcanzar. El rodillo de cepillo reemplazable es muy sencillo de cambiar (después del desgaste mecánico de los cepillos o de utilizar un rodillode cepillo más fuerte con casquillos rojos como accesorio opcional). Un mecanismo automático de liberación de la presión del cepillo se activa cuando la unidad está parada para mantener el cepillo en perfecta forma y evitar daños a la alfombra. Las áreas medianas pueden limpiarse rápidamente con la CV 30/1. Para un uso en tiendas, salas de exposición, oficinas, salas de venta de entradas, hospitales, hoteles, restaurantes, casas de reposo o hogares privados, el ancho de trabajo de 300 mm limpia incluso grandes áreas en poco tiempo. La placa de la suela de metal garantiza una larga vida útil en aplicaciones profesionales difíciles. Robusto y duradero. Dos juntas entre la cabeza del cepillo y el cuerpo están diseñadas para soportar las altas cargas de flexión que se producen en aplicaciones de servicio continuo. Un montón de pensamiento ha ido a Kärcher aspiradores verticales.