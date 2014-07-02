Cepillos cilíndricos, duros, rojos, CV 30/1

Cepillos cilíndricos duros con 277 mm de longitud con cerdas rojas de poliamida para todos los aspiradores de cepillos para alfombras CV 30/1 de Kärcher.

Cepillos cilíndricos con 277 mm de longitud para todos los aspiradores de cepillos para alfombras CV 30/1. El cilindro está equipado con cerdas de poliamida duras y rojas de 10 mm de longitud y es idóneo, por ejemplo, para la limpieza de suelos de fieltro agujereado. Diámetro de las cerdas: 0,30 mm.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Longitud del cepillo (mm) 277
Grado de resistencia duro
Cantidad (Unidad(es)) 1
Color rojo
Peso (kg) 0,2
Peso (con embalaje) (kg) 0,2
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 275 x 65 x 65
Videos
Equipos compatibles
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

Información General
Karcher Panama

Karcher Panama SA
Via Porras, Calle 65 Este.
Panamá, República de Panamá.
Correo: ml-pa10-ventaspanama@karcher.com
T.: +507 8305617

Web Neutra
  • SSL Secured
© 2026 Kaercher Panama SA