Pieza de conexión de bomba, incluye válvula de retención, pequeña

Empalme de las mangueras a la bomba resistente al vacío. Incluye rosca giratoria, abrazadera, junta plana y válvula de retención. Para bombas con acoplamiento de rosca G1" (33,3 mm) y mangueras de 3/4" y 1".