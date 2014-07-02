Pieza de conexión de bomba, incluye válvula de retención, pequeña

Empalme de las mangueras a la bomba resistente al vacío. Incluye rosca giratoria, abrazadera, junta plana y válvula de retención. Para bombas con acoplamiento de rosca G1" (33,3 mm) y mangueras de 3/4" y 1".

Características y ventajas
Elemento de conexión
  • Para la conexión resistente al vacío de mangueras a la bomba
Rosca regulable
  • Para colocar fácilmente el elemento de conexión de bombas en la bomba, especialmente cuando la manguera ya está montada en el elemento de conexión de bombas.
Para mangueras de 3/4 y 1 in
  • En función del tamaño de la manguera, se puede utilizar el elemento de conexión correspondiente.
Incl. junta plana
  • El elemento de conexión para la bomba sella para que no se escape agua.
Incl. válvula de retención
  • Impide el retorno del agua ya extraída. Se recomienda especialmente al utilizar bombas sumergibles y bombas de presión sumergibles.
Incl. abrazadera para mangueras
  • Para la fijación de la manguera al elemento de conexión de bombas
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaños Apto para mangueras de 3/4" y 1"
Tamaño de rosca G1
Color negro
Peso (con embalaje) (kg) 0,1
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 41 x 65 x 41
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Aspiración de reservas de agua, por ejemplo, de cisternas, bidones de recogida de agua de lluvia, fuentes y similares
  • Uso en caso de inundación
  • Daños causados por el agua en la casa y el sótano (fugas en lavadoras/filtración de aguas subterráneas)
  • Suministro de agua doméstico de aseos y lavadoras.
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

Información General
Karcher Panama

Karcher Panama SA
Via Porras, Calle 65 Este.
Panamá, República de Panamá.
Correo: ml-pa10-ventaspanama@karcher.com
T.: +507 8305617

Web Neutra
  • SSL Secured
© 2026 Kaercher Panama SA