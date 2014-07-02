Pieza de conexión de bomba, incluye válvula de retención, pequeña
Empalme de las mangueras a la bomba resistente al vacío. Incluye rosca giratoria, abrazadera, junta plana y válvula de retención. Para bombas con acoplamiento de rosca G1" (33,3 mm) y mangueras de 3/4" y 1".
Características y ventajas
Elemento de conexión
- Para la conexión resistente al vacío de mangueras a la bomba
Rosca regulable
- Para colocar fácilmente el elemento de conexión de bombas en la bomba, especialmente cuando la manguera ya está montada en el elemento de conexión de bombas.
Para mangueras de 3/4 y 1 in
- En función del tamaño de la manguera, se puede utilizar el elemento de conexión correspondiente.
Incl. junta plana
- El elemento de conexión para la bomba sella para que no se escape agua.
Incl. válvula de retención
- Impide el retorno del agua ya extraída. Se recomienda especialmente al utilizar bombas sumergibles y bombas de presión sumergibles.
Incl. abrazadera para mangueras
- Para la fijación de la manguera al elemento de conexión de bombas
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tamaños
|Apto para mangueras de 3/4" y 1"
|Tamaño de rosca
|G1
|Color
|negro
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|41 x 65 x 41
Campos de aplicación
- Aspiración de reservas de agua, por ejemplo, de cisternas, bidones de recogida de agua de lluvia, fuentes y similares
- Uso en caso de inundación
- Daños causados por el agua en la casa y el sótano (fugas en lavadoras/filtración de aguas subterráneas)
- Suministro de agua doméstico de aseos y lavadoras.