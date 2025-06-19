Bomba sumergible de agua sucia SDP 7000
SDP 7000: la bomba sumergible de versión base con un interruptor flotador optimizado para un vaciado con bomba y trasvase rápidos de agua limpia o sucia. Resistente y potente.
La bomba sumergible SDP 7000 es una bomba sumergible de versión base compacta con la acreditada calidad de Kärcher. Al ser una resistente y potente bomba sumergible para agua sucia, resulta ideal como bomba de drenaje para estanques o sótanos, ya que permite un bombeo, trasvase y extracción rápidos de agua limpia o sucia. El asa de transporte ergonómica garantiza un transporte cómodo. Gracias a la barandilla, el equipo puede cogerse cómodamente desde cualquier lado. Además, se facilita considerablemente la fijación de un cable para vaciar la bomba. Mediante el interruptor flotador optimizado, se puede determinar fácilmente la altura de conexión. Gracias a un empalme de conexión optimizado, es posible conectarla rápidamente y sin problemas incluso a mangueras de gran tamaño, evitando así el peligro de deteriorar la rosca. Se incluye un adaptador en el equipo de serie.
Características y ventajas
Cómoda asa de transporte en barandilla
Empalme de conexión optimizado
Interruptor flotador con fijación de cable
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Potencia absorbida (W)
|320
|Caudal máx. (l/h)
|< 7000
|Temperatura de transporte (°C)
|máx. 35
|Altura de impulsión (m)
|6
|Presión (bar)
|máx. 0,6
|Tamaño de las partículas de suciedad (mm)
|máx. 20
|Profundidad de inmersión (m)
|máx. 8
|Nivel del agua restante (mm)
|20
|Rosca de empalme
|G1
|Cable de conexión (m)
|11
|Tensión (V)
|127
|Frecuencia (Hz)
|60
|Peso sin accesorios (kg)
|4,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|5,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|220 x 165 x 305
Scope of supply
- Elemento conector de mangueras: 1''
Equipamiento
- Asa de transporte cómoda
- Empalme de conexión optimizado
- Fácil definición de la altura de conexión: sí
- Interruptor flotador