La bomba sumergible SDP 7000 es una bomba sumergible de versión base compacta con la acreditada calidad de Kärcher. Al ser una resistente y potente bomba sumergible para agua sucia, resulta ideal como bomba de drenaje para estanques o sótanos, ya que permite un bombeo, trasvase y extracción rápidos de agua limpia o sucia. El asa de transporte ergonómica garantiza un transporte cómodo. Gracias a la barandilla, el equipo puede cogerse cómodamente desde cualquier lado. Además, se facilita considerablemente la fijación de un cable para vaciar la bomba. Mediante el interruptor flotador optimizado, se puede determinar fácilmente la altura de conexión. Gracias a un empalme de conexión optimizado, es posible conectarla rápidamente y sin problemas incluso a mangueras de gran tamaño, evitando así el peligro de deteriorar la rosca. Se incluye un adaptador en el equipo de serie.