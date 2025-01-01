As máquinas de limpeza de alta pressão provaram ser um método eficaz e económico para a limpeza de fachadas e são utilizadas na maioria dos casos. O seu baixo consumo de água em comparação com o trabalho com uma mangueira de água normal e o elevado desempenho de limpeza tornam-nos particularmente atraentes.

Selecionar os parâmetros: limpar fachadas com um limpador de alta pressão corretamente

Dependendo da superfície e do tipo de sujidade, a quantidade de água, a pressão, a temperatura e, se necessário, o agente de limpeza, bem como o tempo de exposição, podem ser ajustados. Grandes volumes de água, até 1000 l/h, soltam a sujidade e removem-na rapidamente através do efeito de lavagem do aspirador.

Juntamente com o volume de água, a pressão do bocal e o ângulo de impacto determinam a pressão de impacto, ou seja, a força exercida sobre a superfície. Os bicos de alto desempenho intensificam o efeito mecânico e são cerca de 40% mais eficientes do que os bicos de jato plano.

Se for utilizada água quente para limpar fachadas, temperaturas entre 60 e 80 °C ajudam a que os depósitos incrustados se dissolvam mais rapidamente. A profundidade da limpeza é maior, de modo que os resíduos das raízes do musgo e do líquen podem ser removidos e o crescimento pode ser evitado. Se for utilizado um agente de limpeza como suporte na limpeza de fachadas, é necessário ter em conta o tipo de superfície e os regulamentos legais.