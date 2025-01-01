Em preparação para a limpeza, a fachada de pedra deve primeiro ser verificada quanto a danos existentes. Se houver buracos visíveis, as peças soltas devem ser removidas antes de preencher os buracos com argamassa à base de cal. Se houver danos significativos numa área maior, as pedras danificadas podem precisar de ser substituídas por pedras novas. Depois de substituir as pedras e tapar os buracos, a sujidade e a fuligem restantes devem ser removidas utilizando o método de limpeza mais suave possível.

Use jateamento de areia a baixa pressão para pedras naturais com incrustações pesadas.

Se for necessário remover sujidade persistente ou crostas das superfícies de forma suave, a jateamento com areia a baixa pressão é um método comprovado e eficaz. Este método também é adequado para a remoção de grafites.

Para jateamento abrasivo de baixa pressão, uma pistola de jateamento é alimentada com ar comprimido usando um compressor de construção. Um abrasivo fino e suave é adicionado ao ar na câmara de mistura e, em alguns casos, também é adicionada água para suprimir o pó. Para limpar pedras macias, deve-se usar um abrasivo de grão particularmente fino com baixa pressão.

Aspiradores industriais podem ser usados para garantir que o mínimo possível de partículas de jateamento permaneça nas fendas ou na superfície de uma parede após a limpeza. Esses aspiradores também são capazes de remover de forma eficiente e completa grandes quantidades de resíduos de meios de jateamento e sujeira do chão.