      Limpeza adequada de fachadas de pedra

      Embora a beleza das fachadas de pedra natural seja celebrada há séculos, a arte de limpa-las pode ser um pouco complicada. Antes de limpar fachadas ou pátios de pedra natural, deve primeiro identificar o material com que está a lidar, bem como o estado geral da fachada ou do pátio. Também é importante avaliar o grau de sujidade e os diferentes tipos de sujidade. Com base nesta análise, pode determinar quais medidas devem ser tomadas e adaptar os métodos de limpeza em conformidade. Embora um tipo de pedra possa beneficiar da lavagem com pressão, a limpeza com jato de areia a baixa pressão pode ser mais adequada para outro tipo.

      Fachadas em pedra natural: vantagens e desvantagens

      A pedra natural é um dos materiais de construção mais antigos e duráveis da arquitetura. Tem sido utilizado ao longo da história para construir edifícios de prestígio, como castelos e catedrais, e também pode ser visto nas tradicionais casas de pedra que pontilham o interior britânico. No entanto, o desgaste e a poluição ambiental deixam as suas marcas ao longo dos anos. Muitas vezes, as superfícies de pedra podem ficar com uma cor cinzenta ou preta devido aos depósitos de poeira e gases de escape. Com o tempo, também podem ficar cobertos por manchas ou uma patina de musgo, algas ou líquenes.

      Ao limpar uma fachada de pedra natural, é preciso distinguir entre variantes sensíveis ao ácido, como mármore, dolomita, travertino, Jura e outras pedras naturais calcárias, e variantes resistentes ao ácido, como granito e ardósia. O tipo de sujidade e a gravidade da mancha também desempenham um papel importante na escolha da técnica de limpeza adequada.

      A natural stone facade is being cleaned with a pressure washer.

      O que deve ter em atenção ao limpar pedra natural

      Em preparação para a limpeza, a fachada de pedra deve primeiro ser verificada quanto a danos existentes. Se houver buracos visíveis, as peças soltas devem ser removidas antes de preencher os buracos com argamassa à base de cal. Se houver danos significativos numa área maior, as pedras danificadas podem precisar de ser substituídas por pedras novas. Depois de substituir as pedras e tapar os buracos, a sujidade e a fuligem restantes devem ser removidas utilizando o método de limpeza mais suave possível.

      Use jateamento de areia a baixa pressão para pedras naturais com incrustações pesadas.

      Se for necessário remover sujidade persistente ou crostas das superfícies de forma suave, a jateamento com areia a baixa pressão é um método comprovado e eficaz. Este método também é adequado para a remoção de grafites.

      Para jateamento abrasivo de baixa pressão, uma pistola de jateamento é alimentada com ar comprimido usando um compressor de construção. Um abrasivo fino e suave é adicionado ao ar na câmara de mistura e, em alguns casos, também é adicionada água para suprimir o pó. Para limpar pedras macias, deve-se usar um abrasivo de grão particularmente fino com baixa pressão.

      Aspiradores industriais podem ser usados para garantir que o mínimo possível de partículas de jateamento permaneça nas fendas ou na superfície de uma parede após a limpeza. Esses aspiradores também são capazes de remover de forma eficiente e completa grandes quantidades de resíduos de meios de jateamento e sujeira do chão.

      A person wearing protective eyewear, a mask and ear defenders cleans a natural stone wall using the low-pressure grit blasting cleaning method.

      Dica 1 – Certifique-se de escolher o meio de jateamento e o tamanho de grão adequados:

      Existem mais de 2.000 meios de jateamento disponíveis em todo o mundo. Se pretender limpar uma fachada de pedra sensível com poros abertos, por exemplo, deve primeiro determinar que tipo de abrasivo e que granulometria são mais adequados para limpar essa superfície.

      Dica 2 – Teste uma área pequena:

      Para garantir que o método escolhido não causará danos à superfície da pedra natural, teste primeiro numa pequena área de amostra. Ao seccionar a área da amostra, certifique-se de cobrir a área diretamente ao redor da área da amostra.

      A person in protective clothing removes graffiti from the inside of a house wall

      Remova eficazmente os grafites

      Existem muitos métodos para remover grafites. Desde a limpeza com água quente a alta pressão até vários métodos de jateamento, o método adequado é selecionado de acordo com fatores como o tipo de tinta do grafite, o material do substrato e as regulamentações locais e legais. Além disso, existem opções preventivas para que grafites indesejados possam ser removidos de forma mais conveniente e suave na próxima vez.

      Saiba mais
      A person wearing protective clothing and a helmet cleans a natural stone facade with a Kärcher Pressure Washer.

      Use uma máquina de lavar de alta pressão com água quente e vapor para pedras naturais que estejam levemente sujas ou cobertas de musgo e líquenes.

      A lavagem sob pressão com água fria é uma prática comum na limpeza comercial. Com o bocal certo, caudais de água de até 1000 l/h e uma pressão de impacto adequada que não exceda 2 bar, é possível obter bons resultados com este método na limpeza de pedras naturais. Muitas vezes, a lavagem sob pressão com água quente ou vapor é considerada apenas uma forma de acelerar o processo de limpeza, mas o uso de água quente e vapor também oferece outras vantagens.

      A lavagem sob pressão com água quente, especialmente quando se utiliza a configuração de vapor, remove suavemente a sujidade animal e o crescimento biogénico, como algas, líquenes e musgo, das pedras naturais. As finas gotículas podem penetrar nos espaços porosos das pedras e, com uma temperatura de aproximadamente 95 °C, o vapor é capaz de matar partículas biológicas residuais e esporos de plantas. Esta desnaturação térmica garante uma limpeza profunda e retarda o crescimento de novos pelos, prolongando o período de tempo entre limpezas.

      Dica – Basta usar metade da água:

      Pode obter excelentes resultados com apenas metade do débito de água (aprox. 650 l/h) utilizando a configuração de vapor. Ao manter o bocal a uma distância de 10 a 20 centímetros da superfície que pretende limpar, a pressão superficial não excederá 0,5 bar.

      Se estiver a lidar com pedras sensíveis ao ácido que requerem um agente de limpeza, o produto de limpeza deve ser alcalino ou neutro. Antes de começar a limpar, é necessário determinar se as pedras têm poros abertos, ou seja, se são absorventes. Se estiverem, certifique-se de enxaguar previamente a fachada de pedra com água antes de aplicar o detergente de limpeza, caso contrário, o produto pode penetrar na pedra e causar danos.

      As superfícies de arenito devem ser manuseadas com extremo cuidado.

      Um caso especial na limpeza de fachadas de pedra natural é o trabalho realizado em fachadas de arenito. O arenito é uma rocha sedimentar e não é tão resistente quanto as suas contrapartes ígneas e metamórficas. Por isso, requer cuidados especiais durante a limpeza. É importante notar que muitos edifícios classificados têm uma fachada em arenito.

      Use a técnica de limpeza correta para evitar danos ao limpar fachadas de arenito

      Devido à natureza da sua formação, o arenito é muito macio e não tem uma estrutura estável. Se forem utilizadas técnicas de limpeza inadequadas, os grãos individuais podem soltar-se da fachada. Deve ser realizada uma inspeção minuciosa e um teste em amostras de superfícies, em conjunto com o proprietário e os restauradores do edifício, para determinar qual o método de limpeza a aplicar. No caso de edifícios classificados ou edifícios em áreas de conservação, é necessário obter autorização prévia para limpar o edifício.

      Ao longo de décadas, o pó pode acumular-se devido à poluição ambiental e às emissões, especialmente em áreas protegidas da chuva, ou seja, em locais onde a chuva não consegue lavar a sujidade. Esses contaminantes, assim como a sujidade biológica, podem ser removidos suavemente usando a configuração de vapor de uma máquina de lavar de alta pressão com água quente. Se, com o tempo, se formaram crostas endurecidas, pode-se usar jateamento de areia a baixa pressão, depois de testar primeiro uma área menor da amostra. Em alternativa, podem ser utilizados cataplasmas para dessalinização ou para remover vários tipos de resíduos.

      Cleaning and restoration of a statue

      Limpeza e restauração de monumentos

      Limpar e restaurar monumentos é uma tarefa que apresenta um conjunto único de desafios. Uma das principais considerações é o risco de danificar esses objetos preciosos e históricos com procedimentos incorretos. Para determinar as técnicas de limpeza adequadas, é necessária uma análise minuciosa dos materiais, do tipo e nível de sujidade, bem como das formas e estruturas envolvidas. Isso geralmente envolve testar possíveis métodos de limpeza em superfícies de amostra para garantir a sua eficácia e segurança. Algumas das opções disponíveis para limpeza de restauração incluem jateamento de partículas a baixa pressão, limpeza com água quente a alta pressão com fase de vapor, jateamento com gelo seco, compressas ou até mesmo tecnologia a laser.

      Saiba mais

