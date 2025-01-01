Fachadas em pedra natural: vantagens e desvantagens
A pedra natural é um dos materiais de construção mais antigos e duráveis da arquitetura. Tem sido utilizado ao longo da história para construir edifícios de prestígio, como castelos e catedrais, e também pode ser visto nas tradicionais casas de pedra que pontilham o interior britânico. No entanto, o desgaste e a poluição ambiental deixam as suas marcas ao longo dos anos. Muitas vezes, as superfícies de pedra podem ficar com uma cor cinzenta ou preta devido aos depósitos de poeira e gases de escape. Com o tempo, também podem ficar cobertos por manchas ou uma patina de musgo, algas ou líquenes.
Ao limpar uma fachada de pedra natural, é preciso distinguir entre variantes sensíveis ao ácido, como mármore, dolomita, travertino, Jura e outras pedras naturais calcárias, e variantes resistentes ao ácido, como granito e ardósia. O tipo de sujidade e a gravidade da mancha também desempenham um papel importante na escolha da técnica de limpeza adequada.