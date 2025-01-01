Pode usar o método "5S" da gestão lean para organizar postos de trabalho de forma sensata e pôr fim ao caos. Em cinco passos, este método traz ordem e melhor estrutura às empresas, e é derivado dos conceitos japoneses de seiri, seiton, seiso, seiketsu e shitsuke:

Ordenar (seiri): Isto envolve ordenar minuciosamente os itens, retendo apenas os elementos que são realmente necessários. Isto reduz o tempo gasto na procura de ferramentas e outros itens.

Arrumar (seiton): Cada objeto tem uma posição fixa e todos os itens usados com frequência estão localizados ao alcance. Isto requer uma abordagem sistemática e o objetivo é criar as distâncias mais curtas possíveis.

Limpar (seiso): Isto envolve limpar o local de trabalho e inspecionar as ferramentas. Os ciclos de manutenção e as responsabilidades também devem ser especificados. O objetivo é criar um ambiente de trabalho limpo e agradável. Isto também minimiza o risco de acidentes de trabalho.

Estandardizar (seiketsu): Isto envolve a fixação de números de série e etiquetas nos itens. O que pertence a onde? Os padrões também devem ser definidos. O uso de painéis de sombra (shadow boards) nas oficinas ajuda cada membro do pessoal a entender como o local de trabalho está organizado.

Manter/Autodisciplina (shitsuke): Isto afirma que as novas regras devem tornar-se hábitos. As suas vantagens devem ser explicadas. Este método só pode funcionar se cada funcionário estiver disposto a assumir a responsabilidade pelas suas ações.