Quando um hóspede reserva um quarto de hotel, é um sinal de confiança. Confiança de que os padrões de higiene serão mantidos meticulosamente e de que o bem-estar dos hóspedes virá em primeiro lugar. Só aqueles que podem ter certeza de que medidas de limpeza completas fazem parte do padrão podem realmente sentir-se confortáveis. Afinal, as superfícies que são tocadas ou usadas e, portanto, potencialmente sujas no decorrer de uma estadia são tão variadas quanto os visitantes que um quarto de hotel acomoda. Ao limpar um quarto de hotel, checklists e diretrizes completas são extremamente úteis. Igualmente indispensável é o equipamento de limpeza adequado que tenha sido adaptado às condições locais e aos materiais utilizados nos quartos. A formação contínua também ajuda a garantir processos eficientes e qualidade consistente.
Site em manutenção - Prometemos ser breves
Country: Portugal