      Quer se trate de viajantes de negócios ou de famílias em férias, um quarto de hotel limpo é obrigatório para uma estadia bem-sucedida. Os hóspedes não querem ver carpetes manchadas e lavatórios sujos. Uma vez feitas impressões negativas, é difícil mudar as más classificações. Quartos de bem-estar garantem a satisfação dos hóspedes e boas classificações. Para um quarto de hotel higiénico, uma gestão de limpeza ideal é essencial. Aqui está uma visão geral de como limpar um quarto de hotel para um resultado impecável.

      Minibar in hotel room

      Quando um hóspede reserva um quarto de hotel, é um sinal de confiança. Confiança de que os padrões de higiene serão mantidos meticulosamente e de que o bem-estar dos hóspedes virá em primeiro lugar. Só aqueles que podem ter certeza de que medidas de limpeza completas fazem parte do padrão podem realmente sentir-se confortáveis. Afinal, as superfícies que são tocadas ou usadas e, portanto, potencialmente sujas no decorrer de uma estadia são tão variadas quanto os visitantes que um quarto de hotel acomoda. Ao limpar um quarto de hotel, checklists e diretrizes completas são extremamente úteis. Igualmente indispensável é o equipamento de limpeza adequado que tenha sido adaptado às condições locais e aos materiais utilizados nos quartos. A formação contínua também ajuda a garantir processos eficientes e qualidade consistente.

      Limpeza de quartos de hotel: um resultado convincente passo a passo

      Primeiro, deve ser feita uma distinção entre a limpeza durante a estadia de um hóspede e os passos mais detalhados envolvidos quando um hóspede faz o check-out. É evidente que as camas têm de ser feitas de novo sempre que se recebe um novo hóspede. Além disso, é claro que é importante adaptar a intensidade dos passos de limpeza individuais à ocasião. Passos de limpeza mais elaborados, como a limpeza profunda de carpetes com um limpador de extração por pulverização, são realizados com menos frequência, por exemplo, no final da estação. Em princípio, a limpeza regular em quartos de hotel deve seguir uma rotina estabelecida: a limpeza é feita do sujo para o limpo e de cima para baixo. Além disso, deve-se mover dos métodos secos para os húmidos.

      Em geral, a limpeza de um quarto de hotel pode ser dividida nos seguintes passos:

      A man opens a hotel window

      1. Arejar

      A primeira coisa a fazer é abrir as janelas ou verificar a configuração do ar condicionado. Durante a limpeza no quarto de hotel, o ar condicionado pode ser ajustado. Quando terminar, deve ser redefinido para a configuração correta.

      A woman makes the hotel bed

      2. Eliminação de Resíduos

      Itens usados, como toalhas sujas e roupa de cama, se aplicável, devem ser removidos. Da mesma forma, qualquer lixo deve ser eliminado.

      A man puts a pillow on a sofa

      3. Arrumação

      Se necessário, o quarto é agora arrumado para dar espaço à limpeza real do quarto de hotel – por exemplo, as almofadas são colocadas de volta no sofá, as portas dos armários são fechadas, etc.

      Applying cleaning agents in the bathroom of the hotel room

      4. Aplicação de agentes de limpeza

      A limpeza do quarto de hotel começa na casa de banho. O primeiro passo é aplicar os agentes de limpeza, depois são deixados a atuar, por exemplo, limpador de espuma na sanita ou nas paredes do duche. Enquanto estão a fazer a sua magia, outras áreas do quarto de hotel podem ser limpas.

      A woman tends to the hotel bed

      5. Fazer as camas

      As camas de hotel devem ser sempre feitas de novo.

      A man manually cleans the furniture in the hotel room

      6. Limpeza de superfícies

      Na maioria das vezes, as superfícies são limpas manualmente com a ajuda de algumas ferramentas de limpeza. Um pano seco de ligação de pó é ideal para reter a sujidade solta. Em alternativa, para a limpeza húmida de superfícies, podem ser usados panos de microfibra juntamente com agentes de limpeza em spray. Panos de microfibra pré-embebidos são outra opção. Estes são embebidos na quantidade correta de solução de limpeza antes da limpeza e colocados num balde. Para garantir que o quarto de hotel é limpo a fundo, áreas de difícil acesso e escondidas também devem ser tidas em conta ao limpar superfícies.

      Minibar in the hotel

      7. Reposição de Stock

      Após limpar todas as superfícies, o quarto de hotel é reabastecido, isto inclui o minibar, a loiça, etc.

      A woman cleans a sink in a hotel room with a Kärcher steam cleaner

      8. Limpeza da casa de banho no quarto de hotel

      A limpeza da casa de banho em quartos de hotel depende do tempo de exposição dos agentes de limpeza utilizados. Inclui a limpeza de todas as superfícies, incluindo sanita, cabina de duche ou banheira, lavatório, etc. Geralmente, é utilizado equipamento de limpeza manual, mas os limpadores a vapor também podem ser uma escolha eficiente. O vapor penetra mesmo em áreas de difícil acesso e tem um efeito de redução de germes. Outra ferramenta útil é o aspirador de janelas e superfícies. Pode ser usado para limpar convenientemente superfícies de vidro e azulejos sem deixar riscos, pois a água é aspirada.

      Cleaning in hotel room with carpet vacuum sweeper

      9. Aspiração

      Após a limpeza da casa de banho no quarto de hotel, deve seguir-se a aspiração dos pavimentos. Aqui, a seleção de um aspirador adequado depende do tipo de piso. Pisos duros podem ser limpos com um aspirador de sólidos e líquidos, pisos alcatifados com um aspirador de carpetes. A combinação de sucção e escova remove sujidade particularmente persistente das fibras. Usar um aspirador de carpetes é o método mais completo ao limpar revestimentos têxteis. Importante ao aspirar: locais de difícil acesso, como debaixo da cama, não devem ser esquecidos.

      Existem acessórios adequados para a limpeza de armários e molduras nos tetos, feita por cima, como varas telescópicas angulares ou kits de extensão. Tais acessórios também são apropriados em termos de segurança no trabalho ao limpar quartos em hotéis, pois os utilizadores não precisam de usar escadas para alcançar as áreas relevantes.

      A limpeza profunda de janelas não precisa de ser realizada diariamente. Apenas marcas como impressões digitais ou manchas são removidas como parte da rotina de limpeza de superfícies.

      Teoria das Cores Higiénicas: 4 Cores para a Limpeza Eficiente e Segura de Quartos de Hotel

      Para uma limpeza segura e higiénica de quartos de hotel e para evitar a propagação de germes, existe um sistema de cores para diferentes áreas. São utilizadas as 4 cores facilmente distinguíveis: vermelho, verde, azul e amarelo. Cada cor representa uma área. Isto evita que um pano que foi usado para limpar uma sanita seja usado para limpar um balcão de cozinha. Utensílios de limpeza como baldes e panos estão disponíveis nas cores recomendadas, mas os agentes de limpeza também podem basear-se neste esquema de cores.

      Na casa de banho:

      • Vermelho: é usado para a sanita, o urinol e os azulejos nas suas imediações.
      • Amarelo: é usado para limpar lavatórios, azulejos, prateleiras, torneiras, espelhos, cabines de duche e banheiras na casa de banho.

      Fora da área sanitária:

      • Azul: é usado para limpar móveis, por exemplo, cadeiras, mesas, prateleiras e portas.
      • Verde: é para limpar a área da cozinha.

      • Os aspiradores a bateria tornam o trabalho mais fácil, porque não tem de mover o cabo e também não há perigos de tropeçar. Os aspiradores de mochila a bateria têm a vantagem adicional de não ficarem presos no mobiliário.
      • O colchão de uma cama de hotel recém-feita deve ser aspirado com os acessórios apropriados. É também recomendado virar o colchão a cada poucos meses. Se houver manchas no colchão, estas podem ser removidas com agentes de limpeza adequados, sendo essencial seguir as instruções do fabricante do colchão.
      Manual floor cleaning

      10. Limpeza do chão

      Chãos duros em salas pequenas são geralmente limpos com uma esfregona/mopa.

      Cleaning the hotel room floor with scrubber dryer

      No entanto, também existem lavadoras-aspiradoras muito pequenas e manobráveis, o que é ideal para pequenas áreas e garante uma limpeza higiénica. Uma vantagem importante: os utilizadores não entram em contacto com a água suja. Além disso, é usada água fresca para a limpeza, uma vez que a água suja é imediatamente aspirada. Devido a isso, o chão fica imediatamente seco novamente.

      Scrubber dryer in the bathroom

      Semelhante aos aspiradores, também estão disponíveis lavadoras-aspiradoras a bateria, o que elimina os riscos de tropeçar e as torna mais fáceis de usar. Ao limpar pavimentos a húmido, é recomendado abordar primeiro o chão da sala principal e depois o chão da casa de banho.

      11. Inspeção visual

      A inspeção visual é um passo importante na limpeza de um quarto de hotel. Certas coisas são verificadas durante a inspeção, como se todo o mobiliário, por exemplo a televisão, está funcional. Se for necessário trabalho adicional, a informação relevante é transmitida ao escritório central. Se for descoberta uma mancha fresca no tapete ou nos estofos, esta pode ser removida imediatamente. Regra geral, um removedor de manchas adequado é transportado no carrinho de limpeza. Existem muitas razões para a remoção imediata: manchas frescas são mais fáceis de remover, e a causa de uma mancha antiga é muitas vezes mais difícil de identificar. Se a mancha não puder ser removida ou se a área for demasiado grande, é necessário equipamento de limpeza adicional que pode não estar disponível no kit de limpeza diário, como um limpador por extração com pulverização (spray extraction cleaner) com um pequeno bico manual.

      Stain removing

      Dica – bom saber:

      90% de todas as manchas são solúveis em água. Tipos comuns de manchas encontradas ao limpar um quarto de hotel incluem café, chá, vinho tinto, cola, sumos de fruta, graxa de sapatos e verniz das unhas.

      A man is cleaning the carpet with a Kärcher carpet cleaner

      Limpeza de Alcatifas

      Uma alcatifa é quente ao toque, amortece o ruído e cria uma atmosfera de bem-estar. Dependendo do material e da qualidade, os revestimentos têxteis de chão podem ser sensíveis à humidade e à remoção de manchas, o que não é um problema com outros revestimentos. Isto pode levar rapidamente a uma aparência descuidada. A limpeza de alcatifas requer alguma experiência, pois a estrutura do revestimento têxtil, bem como as características de limpeza dos componentes individuais, devem ser conhecidas de antemão. Aqui está o que considerar ao limpar alcatifas e como remover manchas rapidamente.

      APARTE: Limpeza de alcatifas em quarto de hotel

      Cleaning hotel room with carpet vacuum sweeper

      A base para uma boa impressão: alcatifas limpas

      Para manter uma alcatifa o máximo de tempo possível, é necessária uma limpeza mais profunda, para além da mera remoção de manchas, de tempos a tempos. Para adiar a limpeza básica e demorada de um quarto de hotel – e os custos associados, o uso desproporcional de recursos e a possível perda de receita – é recomendado que a limpeza intermédia seja realizada regularmente. Durante a limpeza intermédia, pequenas áreas de alcatifa podem ser tratadas com um dispositivo de extração por pulverização. Para alcatifas contínuas, é recomendado o uso de uma pequena máquina de limpeza de alcatifas. Esta não só remove de forma fiável a sujidade na metade superior das fibras da alcatifa, como também a refresca ao mesmo tempo. Uma vantagem importante do método: dependendo do material e do grau de sujidade, a alcatifa já está seca e transitável novamente após 20 a 40 minutos; o quarto pode, portanto, permanecer à venda.

      A woman cleans a red carpet with a Kärcher handheld vacuum sweeper

      Limpeza Intermédia de Alcatifas

      Por mais bonitas, agradáveis ao toque e absorventes de ruído que as alcatifas possam ser, o desgaste é provável, pois rastos e vestígios de sujidade se formam pouco a pouco e já não podem ser simplesmente removidos pela aspiração, mesmo com uma manutenção de limpeza conscienciosa. Assim, para prolongar o tempo até que uma limpeza profunda e dispendiosa possa ter lugar, pode ser realizada uma limpeza intermédia do revestimento do chão. Técnicas que vão do iCapsol aos pads de microfibra ou de fios também são adequadas para revestimentos sensíveis à humidade e áreas que precisam de estar rapidamente acessíveis novamente, como lobbies de hotéis ou corredores.

      A man disinfects the door handle of a hotel room

      12. Desinfeção de quartos de hotel

      Se obrigatório ou necessário, o próximo passo é desinfetar os pontos de contacto relevantes. Estes incluem puxadores de portas, manípulos de armários, comandos remotos, o telefone, a mesa de cabeceira, interruptores de luz, manípulos de lavatórios, puxadores de janelas, etc.

      A man adjusts the room temperature on a dial

      13. Verificação final do quarto

      Após a conclusão da limpeza, há uma verificação final para garantir que tudo foi limpo. Isto garante que o hóspede encontra o quarto em perfeitas condições. Deve também ser anotado aqui que o ar condicionado deve ser reposto/reajustado. Muitas vezes, um aroma de assinatura também é usado em hotéis: ambientadores garantem que certas nuances de aroma associadas à limpeza dão o toque final ao quarto.

      Trabalho de Equipa Eficiente – Quando Duas Pessoas Fazem a Limpeza

      Especialmente em hotéis grandes, duas pessoas trabalham frequentemente em conjunto como equipa na limpeza de quartos. Dois quartos podem ser trabalhados ao mesmo tempo, com cada pessoa a assumir tarefas específicas. Por exemplo, um membro da equipa trata da limpeza da casa de banho, e o outro encarrega-se do próprio quarto. A vantagem de trabalhar em equipa é que tarefas mais substanciais, como fazer a cama, podem ser feitas em conjunto, tornando-as mais fáceis de abordar. Esta abordagem é especialmente recomendada quando os hóspedes fazem o check-out e novos hóspedes fazem o check-in.

      Limpeza Profunda de um Quarto de Hotel

      A limpeza profunda deve ser realizada cerca de uma vez por ano. Esta limpeza abrangente e mais detalhada de um quarto de hotel ajuda a garantir que este mantém o seu valor e aparência positiva. A limpeza profunda também é inevitável se for detetada uma praga ou se um hóspede estiver doente, por exemplo. Regra geral, durante a limpeza profunda, um quarto de hotel não está utilizável por 24 horas. Por isso, deve ser agendada durante a época baixa ou no final de uma época para minimizar o tempo de inatividade económico. Isto é particularmente útil se a limpeza for combinada com trabalhos de renovação. Para poder trabalhar o mais economicamente possível na limpeza profunda, é aconselhável não abordar quartos de hotel individuais, mas sim combinar vários quartos. Por exemplo, um piso inteiro. Além da limpeza detalhada de janelas, por exemplo, a limpeza profunda do quarto de hotel inclui a limpeza profunda do chão, que varia dependendo do tipo de pavimento.

      Close-up of carpet

      Limpeza de Alcatifas

      Cleaning and maintaining natural stone

      Limpeza e Manutenção de Pedra Natural