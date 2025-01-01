A limpeza profunda deve ser realizada cerca de uma vez por ano. Esta limpeza abrangente e mais detalhada de um quarto de hotel ajuda a garantir que este mantém o seu valor e aparência positiva. A limpeza profunda também é inevitável se for detetada uma praga ou se um hóspede estiver doente, por exemplo. Regra geral, durante a limpeza profunda, um quarto de hotel não está utilizável por 24 horas. Por isso, deve ser agendada durante a época baixa ou no final de uma época para minimizar o tempo de inatividade económico. Isto é particularmente útil se a limpeza for combinada com trabalhos de renovação. Para poder trabalhar o mais economicamente possível na limpeza profunda, é aconselhável não abordar quartos de hotel individuais, mas sim combinar vários quartos. Por exemplo, um piso inteiro. Além da limpeza detalhada de janelas, por exemplo, a limpeza profunda do quarto de hotel inclui a limpeza profunda do chão, que varia dependendo do tipo de pavimento.