      Limpeza de câmaras frigoríficas: limpeza a baixas temperaturas

      Baixas temperaturas, grande importância! As câmaras frigoríficas estão presentes em diversos tipos de negócios – e onde existem, normalmente desempenham um papel crucial nos processos operacionais dessas empresas. Em hotéis e restaurantes, na produção industrial ou em supermercados, o armazenamento frigorífico garante as condições adequadas para conservar produtos perecíveis e sensíveis. Para que o armazenamento a frio funcione corretamente, é necessária uma limpeza especializada e profissional, adaptada às condições específicas destes ambientes.

      “Dar um jeitinho” não é uma estratégia segura quando se trata da limpeza de equipamentos industriais. Em particular nas câmaras frigoríficas, uma limpeza ineficaz pode ter consequências graves. É essencial adotar uma abordagem profissional e sistemática que considere os materiais, os requisitos de higiene e, em particular, as baixas temperaturas da câmara frigorífica. Deve incluir-se também a utilização de produtos e equipamentos de limpeza adequados. Não é invulgar que produtos alimentares ou matérias-primas sejam armazenados em câmaras frigoríficas, e erros podem ser muito prejudiciais. Um planeamento cuidadoso da limpeza constitui, portanto, um investimento que compensa sempre.

      Antes de mais, é importante notar que nem todas as câmaras frigoríficas são iguais. É essencial conhecer o tipo de produtos armazenados e a sua forma de acondicionamento. São produtos embalados ou produtos abertos, possivelmente mesmo alimentos à mostra? Estes fatores devem ser tidos em conta no plano de limpeza. Por exemplo, no manuseamento de alimentos, as regras HACCP devem ser consideradas (sistemas de gestão de qualidade internacionalmente vinculativos para a alimentação).

      Embora seja possível limpar a baixas temperaturas, pode fazer sentido efetuar a limpeza das câmaras frigoríficas quando estas estiverem desligadas, especialmente no caso de uma limpeza profunda. Diferentes opções, bem como as suas vantagens e desvantagens, serão analisadas com mais detalhe abaixo.

      View of cold storage full of stacked boxes

      Primeiro caso: limpeza de câmara frigorífica com a refrigeração ligada e temperaturas abaixo de 0 °C

      A limpeza de uma câmara frigorífica sem desligar a refrigeração e sem retirar os produtos armazenados pode ser considerada uma limpeza de manutenção regular. Os produtos armazenados na câmara são apenas deslocados, de forma a não haver risco de causar uma interrupção significativa das operações normais. Deve notar-se que o congelador é limpo com a porta fechada, para garantir uma refrigeração ótima. Em conformidade, a ventilação precisa de ser monitorizada durante a execução do trabalho.

      Um benefício em termos de limpeza – mesmo a temperaturas abaixo de zero

      Em congeladores que precisam de ser limpos durante o funcionamento, as temperaturas podem rapidamente atingir -20 °C ou até valores mais baixos. Este ambiente implica que o processo de limpeza exija cuidados especiais. Existe, por exemplo, o risco de que os produtos de limpeza utilizados congelem. A fórmula do produto de limpeza deve ser adaptada às condições especiais (frias). Isto pode ser conseguido com produtos de limpeza à base de álcool ou através da utilização de anticongelante. Com os devidos cuidados, é possível garantir que o produto de limpeza não congele, mesmo que se deixe atuar durante algum tempo. Devem ser tidos em conta os materiais envolvidos. O produto de limpeza utilizado precisa de ser compatível com superfícies comuns de alumínio, aço inoxidável e cobre, todas elas frequentemente encontradas em câmaras frigoríficas durante a limpeza.

      Desempenho máximo em condições adversas

      Em princípio, a limpeza com máquinas também é possível a temperaturas muito baixas. Isto é particularmente útil nas câmaras frigoríficas para a limpeza de pavimentos, que constitui um elemento central na limpeza de câmaras frias. Geralmente, os pavimentos das câmaras frigoríficas são de alumínio corrugado. Para alcançar as fendas e remover completamente a sujidade, a utilização de um lavador-aspirador é ideal. Sujidade persistente não pode ser removida apenas com equipamentos de limpeza manuais. Os rolos de um lavador-aspirador penetram nas fissuras e fendas, trabalhando com uma pressão de contacto superior à de, por exemplo, escovas de disco. Existe a opção de escolher entre diferentes escovas que variam na firmeza das cerdas. Na prática, verificou-se, no entanto, que escovas duras não oferecem vantagens significativas em termos de resultados, nem reduzem o tempo de limpeza em comparação com escovas de dureza média (frequentemente de cor vermelha).

      View of a dirty floor with dust and pieces of paper. One person holds a mop in his hand and cleans the floor.

      Antes de utilizar um lavador-aspirador, a sujidade grosseira e solta deve ser removida, por exemplo com um esfregão de microfibra ou uma vassoura.

      Em princípio, é benéfico analisar atentamente tanto o grau como o tipo de sujidade numa câmara fria. Resíduos alimentares podem ser frequentemente encontrados nos pavimentos das câmaras frigoríficas. Também é possível que a sujidade entre do exterior – por exemplo, através de empilhadores ou camiões. Se a sujidade congelar e se acumular em camadas, terá de lidar com sujidade persistente.

      Cold store cleaning with scrubber dryers

      Limpeza com método de 1 passo ou 2 passos

      Dependendo do grau de sujidade, pode ser utilizado um método de 1 passo ou de 2 passos.

      Método de 1 passo:

      Primeiro, o chão é esfregado com uma máquina com adição de agente de limpeza e, no mesmo passo, o líquido sujo é aspirado novamente.

      Método de 2 passos:

      No 1.º passo, água e agente de limpeza são aplicados em toda a superfície do armazém frigorífico, enquanto o chão é esfregado, permitindo que a solução de limpeza atue. No 2.º passo, a superfície é novamente tratada e a solução de limpeza é removida.

      Maintenance of cleaning machinery

      Manutenção de máquinas de limpeza

      Aspiradores varredeiras e autolavadoras são utilizados para manter limpos supermercados, instalações industriais, armazéns e hotéis. Recolhem grandes quantidades de sujidade ou pó e ajudam a preservar uma boa impressão. Isto também mantém a higiene, contribui para manter o valor do negócio elevado e evita riscos de escorregamento. Para alcançar os melhores resultados de limpeza e conservar adequadamente os equipamentos, não basta simplesmente esvaziar o depósito de sujidade da máquina após o trabalho. Saber cuidar e fazer a manutenção das máquinas de limpeza é essencial – aqui fica um guia.

      Dicas – a preparação adequada:

      • Os alimentos expostos devem ser cobertos nas câmaras frias durante a limpeza. Os aerossóis, incluindo agentes de limpeza, que possam ser gerados durante o processo, podem ser transportados pelo ar e depositar-se nos produtos se estes não estiverem protegidos.
      • Não se esqueça do equipamento de proteção individual (EPI) adequado. Um fato especialmente concebido para manter a equipa aquecida faz parte do EPI.

      APONTAMENTO: Limpeza de câmaras frias com gelo seco

      A vent being cleaned with a spray gun.

      Também é possível utilizar gelo seco para a limpeza durante o funcionamento da câmara fria, sendo esta uma opção bastante eficaz. A sujidade solta é depois recolhida com aspiradores industriais (wet/dry). A limpeza com gelo seco funciona mesmo a temperaturas muito baixas, uma vez que os melhores resultados dependem do impacto dos pellets sobre a superfície. Como o gelo seco não contém água, a sujidade não volta a congelar. Áreas em que o gelo seco pode ser utilizado em armazéns frigoríficos incluem permutadores de calor/condensadores, sensores de temperatura ou humidade, dobradiças das portas e sistemas de carris — zonas de difícil acesso para lavadoras automáticas ou lavadoras de alta pressão.

      Man cleaning the floor of a cold store with Kärcher scrubber dryer

      Segundo caso: Limpeza de câmaras frigoríficas com o sistema desligado

      Limpar uma câmara frigorífica com o sistema desligado é menos problemático do que quando está em funcionamento, pois não haverá alimentos nem outros produtos no espaço. As temperaturas também estarão acima de zero, permitindo a utilização de água ou produtos de limpeza comuns. No entanto, deve ter-se em conta que o volume de trabalho aumenta significativamente. Os produtos refrigerados terão de ser retirados do armazém ou transferidos para outra câmara frigorífica, se estiver disponível. O processo pode tornar-se ainda mais demorado se houver apenas uma câmara frigorífica. Nesse caso, será necessário alugar um contentor adicional durante a duração da limpeza. Após a limpeza da câmara, a temperatura terá de ser novamente ajustada para o nível correto, implicando custos adicionais.

      Limpar câmaras frigoríficas com limpadores de alta pressão

      ma vantagem de limpar com os mecanismos de refrigeração desligados é que, além dos métodos já referidos, podem ser usados limpadores de alta pressão sem risco de congelação da água. Recomenda-se também a utilização de um limpa-superfícies, de preferência com sucção. Neste caso, a sujidade e a água residual são removidas, o que reduz o tempo de secagem. Os limpa-superfícies podem ser utilizados nos pavimentos e também são adequados para a limpeza das paredes nas câmaras frigoríficas.

      Para além dos limpadores de alta pressão com água fria, também podem ser usados limpadores de alta pressão com água quente. A utilização destes apresenta duas vantagens na limpeza de câmaras frias: primeiro, a sujidade orgânica dissolve-se mais facilmente; segundo, graças à água quente, as superfícies secam mais rapidamente. Isto permite reduzir os períodos de inatividade. Na prática, temperaturas da água até 60 °C têm-se revelado eficazes neste contexto.

      HDS_Advantages_

      Vantagens dos limpadores de alta pressão com água quente

      Limpeza com água quente: os limpadores de alta pressão limpam ainda melhor quando a pressão se mantém constante. Para além de resultados superiores e de tempos de limpeza e secagem mais rápidos, os limpadores de alta pressão com água quente também apresentam um efeito mensurável de redução de germes. Quando se utiliza a fase de vapor, mesmo superfícies delicadas podem ser limpas suavemente a temperaturas de até 155 °C. Além disso, estas máquinas permitem reduzir a pressão de trabalho, o tempo necessário e o volume de produto de limpeza utilizado. Isto significa que a limpeza com água quente oferece várias vantagens e diferentes possibilidades para otimizar o processo de limpeza.

      Dicas – acessórios e preparação:

      • Na indústria alimentar, devem ser utilizados mangueiras que não deixem marcas e que sejam resistentes a gorduras animais.
      • A ventilação do ar de exaustão deve estar ligada durante a limpeza, pois isto acelera o processo de secagem e reduz a condensação.
      • Antes de colocar a câmara frigorífica de volta em funcionamento, todas as superfícies devem estar completamente secas.
      • Marcas de pneus de empilhadores ou outros equipamentos de elevação podem ser tratadas com detergentes adequados.
      Man cleaning the air conditioning of cold storage with vacuum cleaner.

      Em câmaras frigoríficas, a limpeza a vapor também pode ser considerada em determinadas condições. Em câmaras com características ambientais semelhantes às de um frigorífico, ou seja, cerca de 0 °C a 6 °C, a limpeza a vapor, aspiração ou desinfeção pode ser realizada sem problemas enquanto o frigorífico está em funcionamento. Já em câmaras congeladoras, onde as temperaturas estão abaixo de zero, não é possível limpar ou desinfetar a vapor durante o funcionamento, pois a água congelaria tanto na unidade como em todas as superfícies expostas ao vapor. No entanto, a limpeza a vapor é possível quando a refrigeração está desligada.

      A chave para o sucesso é o “know-how”.

      As condições frias dos armazéns frigoríficos não precisam de ser um obstáculo a uma limpeza adequada, desde que essas condições sejam tidas em conta. Um plano de limpeza bem pensado é crucial para a higienização destes espaços. O equipamento adequado e o procedimento correto desempenham um papel fundamental no sucesso da limpeza do armazém frigorífico. Para além disso, a frequência com que a limpeza é realizada deve ser considerada no planeamento, por exemplo, em intervalos definidos ou consoante o nível de sujidade. Um armazém frigorífico limpo e higienicamente seguro é uma parte importante do sucesso operacional do negócio.

      View of a dirty floor made of aluminum.
      View of a clean floor made of aluminum.