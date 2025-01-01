“Dar um jeitinho” não é uma estratégia segura quando se trata da limpeza de equipamentos industriais. Em particular nas câmaras frigoríficas, uma limpeza ineficaz pode ter consequências graves. É essencial adotar uma abordagem profissional e sistemática que considere os materiais, os requisitos de higiene e, em particular, as baixas temperaturas da câmara frigorífica. Deve incluir-se também a utilização de produtos e equipamentos de limpeza adequados. Não é invulgar que produtos alimentares ou matérias-primas sejam armazenados em câmaras frigoríficas, e erros podem ser muito prejudiciais. Um planeamento cuidadoso da limpeza constitui, portanto, um investimento que compensa sempre.

Antes de mais, é importante notar que nem todas as câmaras frigoríficas são iguais. É essencial conhecer o tipo de produtos armazenados e a sua forma de acondicionamento. São produtos embalados ou produtos abertos, possivelmente mesmo alimentos à mostra? Estes fatores devem ser tidos em conta no plano de limpeza. Por exemplo, no manuseamento de alimentos, as regras HACCP devem ser consideradas (sistemas de gestão de qualidade internacionalmente vinculativos para a alimentação).

Embora seja possível limpar a baixas temperaturas, pode fazer sentido efetuar a limpeza das câmaras frigoríficas quando estas estiverem desligadas, especialmente no caso de uma limpeza profunda. Diferentes opções, bem como as suas vantagens e desvantagens, serão analisadas com mais detalhe abaixo.