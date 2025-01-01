Site em manutenção - Prometemos ser breves
Limpar e desinfetar uma pocilga sempre que um porco é realojado dá muito trabalho. No entanto, vale a pena o esforço para garantir pisos, paredes e tetos limpos, sistemas de alimentação para os seus porcos, bem como currais de parto, ninhos aquecidos e compartimentos de engorda limpos. Utilizando equipamentos e produtos de limpeza adequados, bem como um plano eficiente, é possível poupar tempo e dinheiro. Além disso, pode rapidamente encher a pocilga com a próxima vara de porcos.
Em alguns países, as normas de higiene para a criação de suínos exigem que o celeiro desocupado seja limpo e desinfetado entre os rebanhos. No entanto, a limpeza e desinfeção das pocilgas não devem ser realizadas apenas por causa das regulamentações legais.
Além de medidas como o período de quarentena para novos animais, a limpeza e desinfeção dos pocilgas contribuição substancial para a biossegurança. Em outras palavras, está a criar um ambiente para os animais que reduz a probabilidade de doenças. Portanto, um alto padrão de higiene nos pocilgas é parte integrante da criação de suínos económica e respeitosa dos animais.
A frequência com que um chiqueiro é limpo depende do tipo de instalação: se é um estábulo de retenção, parto, criação ou engorda. A maneira mais eficiente de limpar um chiqueiro é usar o sistema de «limpeza». Depois de todos os animais terem sido retirados e o chiqueiro estiver vazio, uma limpeza completa irá quebrar as cadeias de infeção.
Isso resulta no seguinte ciclo de limpeza: A área de espera é limpa aproximadamente a cada 115 dias, a área de parto a cada 32 dias, o curral de criação aproximadamente a cada 50 dias e o curral de engorda aproximadamente a cada 90 a 100 dias.
Assim que o rebanho sair do chiqueiro, a limpeza deve, idealmente, começar imediatamente. A espera aumenta o esforço necessário para limpar, pois a sujidade fresca e húmida é mais fácil de remover.
Além das fezes, o pó composto por uma mistura de pele, cerdas, ração e partículas da cama é um desafio na limpeza dos pocilgas. A poeira cobre todas as superfícies de um chiqueiro – pisos e paredes, divisórias e portões, linhas de abastecimento de água e ração, os próprios comedouros, sistemas de ventilação e janelas.
Tal como as fezes, este pó é um terreno fértil para fungos, germes e moscas. Para proteger as pessoas e os animais contra doenças, especialmente doenças respiratórias, esse pó deve ser removido.
Nos currais de engorda, a contaminação atinge o seu nível mais alto após três meses de engorda. No entanto, isso não significa que o criador deva ser menos cuidadoso ao limpar os currais de criação.
Mesmo que a última limpeza e desinfeção tenham ocorrido há apenas algumas semanas, a higiene e a limpeza são muito importantes aqui. Os leitões são particularmente suscetíveis a doenças, pois primeiro precisam desenvolver o seu sistema imunológico após o nascimento. Para se desenvolverem, precisam de um ambiente meticulosamente limpo, livre de sujidade e germes. Isso aplica-se ainda mais à área de parto, onde os leitões recém-nascidos passam as suas primeiras semanas com as mães.
Com uma abordagem sistemática e equipamento adequado, os currais podem ser limpos e desinfetados sem trabalho excessivo, para que o novo rebanho suíno tenha um bom começo num ambiente limpo.
Uma vassoura, uma pá e um carrinho de mão fazem parte há muito tempo da limpeza dos pocilgas. No entanto, o equipamento mais importante para a limpeza profissional de pocilgas é uma máquina de limpeza a alta pressão moderna. Limpa eficientemente para uma maior higiene do chiqueiro. A utilização de um limpador de alta pressão móvel ou fixo depende do tamanho e das condições gerais da exploração agrícola.
Para espaços maiores, vale a pena adquirir uma máquina de lavar de alta pressão fixa. Este sistema é instalado de forma permanente numa sala lateral de um celeiro ou chiqueiro e está ligado aos compartimentos individuais através de tubos. Nestes compartimentos existem pontos de ligação onde a mangueira de alta pressão e a lança são fixadas.
As máquinas de lavar de alta pressão fixas têm a vantagem de terem tempos de configuração curtos. Não há necessidade de mover a unidade de um compartimento para outro. Além disso, não atrapalha durante a limpeza e o dispositivo não pode introduzir germes externos no celeiro. Este risco existe com os limpadores móveis que também são usados fora do celeiro. Esse é o caso, especialmente em quintas menores.
Em princípio, também é possível limpar pocilgas com máquinas de limpeza a alta pressão com água quente. A máquina de limpeza a alta pressão com água quente tem a vantagem de a água quente dissolver a sujidade gordurosa mais rapidamente e também atuar contra os germes, mesmo sem produtos de limpeza.
A água quente de uma moderna máquina de limpeza de alta pressão reduz o tempo de limpeza em até 40%. Além disso, as superfícies limpas com água quente secam muito mais rápido. Os trabalhos de desinfeção e reparação podem então começar mais cedo. O resultado final é que as máquinas de limpeza a alta pressão com água quente poupam muito tempo e dinheiro.
Limpeza com água quente: As máquinas de limpeza de alta pressão limpam ainda melhor a uma pressão constante. Além de melhores resultados e tempos de limpeza e secagem mais rápidos, as máquinas de limpeza a alta pressão com água quente também têm um efeito mensurável na redução de germes. Quando se utiliza a função vapor, mesmo as superfícies delicadas podem ser limpas suavemente com temperaturas até 155 °C. Além disso, as máquinas permitem uma redução na pressão de trabalho, no tempo necessário e no volume de agente de limpeza utilizado. Isto significa que a limpeza com água quente oferece várias vantagens e diversas possibilidades para otimizar o processo de limpeza.
Aspiradores para líquidos e sólidos estão a ser utilizados para complementar de forma eficiente os limpadores de alta pressão. São utilizados para remover líquidos ou sólidos. Por exemplo, como primeiro passo no processo de limpeza, os resíduos de ração podem ser simplesmente aspirados das manjedouras – da mesma forma, a água de limpeza que se acumulou nas manjedouras após a limpeza do estábulo pode ser removida. O aspirador de pó e água também pode ser usado para remover o pó dos ninhos de aquecimento dos leitões.
As vassouras são necessárias principalmente fora do chiqueiro e ajudam a minimizar os germes no interior. Como os germes sempre entram pelo exterior, é particularmente importante varrer as áreas externas – como caminhos e pátios ao redor do celeiro – de forma completa e regular. Isso elimina a possibilidade de roedores se alimentarem de restos e reduz o risco de doenças serem introduzidas no celeiro.
Os agentes de limpeza especiais e biodegradáveis não só removem a sujidade mais rapidamente, como também de forma mais completa. Os tensioativos presentes nos agentes de limpeza alcalinos ou espumas de limpeza dissolvem a sujidade insolúvel em água e removem resíduos gordurosos e proteicos de alimentos e fezes. Os agentes de limpeza também podem ser usados em combinação com agentes de imersão alcalinos.
A saúde dos porcos precisa ser protegida, além da saúde das pessoas que trabalham na fazenda. É por isso que, além de fatos de proteção para todo o corpo e luvas, os funcionários também devem usar óculos de proteção e máscara facial durante a limpeza do chiqueiro. Desta forma, podem realizar as seguintes etapas de trabalho com os menores riscos possíveis para a saúde.
Todas as grandes quantidades de sujidade solta no chão, como estrume e resíduos de ração, devem ser removidas mecanicamente com uma pá e uma vassoura. Isso ajuda na limpeza húmida subsequente, que se torna mais eficiente e utiliza menos água.
Se a sujidade solta não for removida antecipadamente, a pressão do limpador de alta pressão espalhar-se-á por todo o celeiro. Isso torna a limpeza ineficiente e desagradável.
Os resíduos de ração seca nos comedouros podem ser rapidamente removidos com um aspirador de pó e água.
Os ninhos dos leitões são aspirados, possivelmente com um aspirador de pó e água, e livres de poeira. Isso também é possível quando os ninhos ainda estão ocupados. Ao aspirar o pó, reduz-se a carga sobre as vias respiratórias dos leitões, assim como o risco de infeção por germes e fungos.
Depois de limpar o compartimento, o aspirador de líquidos e sólidos é usado para limpar componentes sensíveis, como lâmpadas de faísca, antes de serem desmontados e removidos do celeiro para protege-los de danos causados pela lavadora de alta pressão.
Na etapa seguinte, o estábulo é completamente encharcado para soltar os resíduos pesados. Este procedimento tem a vantagem de reduzir o tempo de limpeza. Para evitar que as superfícies sequem muito rapidamente, o sistema de aquecimento e ventilação é desligado antecipadamente. Alguns celeiros têm sistemas de aspersão para molhar. Caso contrário, o celeiro também pode ser humedecido com um limpador de alta pressão.
Para a imersão, a água deve ser pulverizada finamente para que possa penetrar profundamente na sujidade. Durante cerca de um dia, a água deve ser aplicada em intervalos regulares. Muita água de uma só vez não é ideal, pois gotas grandes escorrem facilmente da superfície da sujeira. Também podem ser usados agentes de imersão, que são alcalinos por natureza e dissolvem fezes e gorduras mais facilmente.
Após um tempo de imersão adequado, deve-se usar um limpador de alta pressão. Num chiqueiro, a limpeza com o limpador de alta pressão é geralmente feita de baixo para cima. Primeiro limpa-se o chão, depois as paredes, as divisórias e todas as superfícies até ao teto.
Depois de limpar o chão, é a vez das superfícies com ripas. Isso permite que a sujidade seja drenada através das ranhuras abertas. As paredes e divisórias vêm a seguir, depois os tetos. Por fim, tudo é enxaguado novamente, de cima a baixo. Nesse processo, todos os outros equipamentos do celeiro também são limpos. As instalações de alimentação e água potável recebem tratamento especial (ver abaixo).
Se a ordem inversa fosse seguida - de cima para baixo - a sujidade do chão seria espirrada nas paredes e superfícies recém-limpas pela pressão da água do limpador de alta pressão, causando trabalho extra.
Recomenda-se a utilização de um bico de jato plano. A limpeza com ele é mais eficaz a uma distância de cerca de 20 a 40 centímetros. No caso de sujidade e excrementos muito difíceis, utilize um bocal rotativo, também conhecido como cortador de sujidade. No entanto, deve-se tomar cuidado para garantir que superfícies sensíveis não sejam danificadas.
O uso adicional de agentes de limpeza acelera o processo de limpeza, especialmente se forem utilizados aparelhos de limpeza a alta pressão com água fria.
Recomenda-se aplicar os detergentes antes da limpeza propriamente dita, portanto, proceda em duas etapas: primeiro aplique o detergente e, em seguida, limpe com o limpador de alta pressão.
Os limpadores de alta pressão também são usados para aplicar agentes de limpeza. Idealmente, o agente de limpeza é aplicado de baixo para cima usando uma lança de espuma com copo. A espuma de limpeza é estável, de modo que adere às superfícies por mais tempo e pode agir. Com a espuma, o tempo de contacto é otimizado em comparação com as soluções de limpeza à base de água. Outra vantagem da espuma de limpeza é que dá para ver onde ela foi aplicada.
Depois de deixar os produtos de limpeza atuarem pelo tempo indicado nas instruções, o segundo passo é fazer uma limpeza completa com água.
A limpeza do equipamento de alimentação e do abastecimento de água potável requer cuidados especiais, pois os germes podem facilmente se acumular nesses locais. Para os tubos de alimentação, recomenda-se a limpeza com um conjunto de limpeza de tubos que é conectado ao limpador de alta pressão e limpa eficazmente os tubos por dentro.
Para limpar um chiqueiro de forma eficiente, o ideal é ter uma alta capacidade de descarga. Isso significa muita água e relativamente pouca pressão. Isto lava a sujidade em vez de a espalhar em todas as direções com a água residual.
Ao comprar uma máquina de lavar de alta pressão, certifique-se de que a pressão pode ser regulada – idealmente, não apenas no próprio aparelho, mas também com um acessório na lança. Lanças de alta pressão com um acessório de pistola podem ser uma grande ajuda, onde a quantidade de água e a pressão podem ser dosadas continuamente. Isso permite que o utilizador defina facilmente a melhor pressão da água em cada caso.
Uma superfície está devidamente limpa quando o material da superfície é reconhecível pela sua cor e estrutura, e a água residual já não contém partículas de sujidade.
As superfícies devem estar completamente secas para desinfetar o chiqueiro. Isso pode demorar vários dias, dependendo da época do ano.
Para permitir que o vapor escape, as portas do chiqueiro são abertas. Em alternativa, o aquecimento e a ventilação podem ser ligados novamente. A limpeza com água quente reduz o tempo de secagem.
Os aspiradores de água e pó são utilizados para remover a água que não consegue escoar por si própria, por exemplo, dos bebedouros e comedouros.
A limpeza num chiqueiro requer mais do que apenas soltar a sujidade e lava-la. Embora a limpeza completa com um limpador de alta pressão com água quente contribua significativamente para a higiene, também é necessária a desinfeção dos estábulos.
O primeiro pré-requisito para uma desinfeção completa do chiqueiro é que todas as superfícies sejam cuidadosamente limpas. Em segundo lugar, todas as superfícies devem estar completamente secas após a limpeza. Se as superfícies ainda estiverem húmidas, a água presente reduz a concentração do desinfetante e a sua eficácia.
É fundamental selecionar o desinfetante adequado. O objetivo da desinfeção é importante. Que germes devem ser eliminados – fungos, vírus, bactérias? Ou trata-se da eliminação de parasitas?
É importante ter todos esses objetivos em mente, mas nenhum desinfetante pode atingir todos eles. É por isso que o desinfetante utilizado deve ser trocado regularmente para evitar a formação de germes resistentes. Um veterinário pode ajudar a selecionar o desinfetante adequado para a exploração agrícola. É evidente que o desinfetante deve ser oficialmente aprovado.
Diferentes desinfetantes devem ser aplicados um após o outro e as superfícies devem secar completamente entre cada aplicação. Em nenhuma circunstância os desinfetantes devem ser misturados! Isso pode anular o efeito deles ou até mesmo provocar reações químicas prejudiciais à saúde.
Os desinfetantes só podem ser aplicados por pessoal que utilize equipamento de proteção adequado. Os desinfetantes químicos matam organismos vivos e podem colocar em risco seres humanos e animais se usados incorretamente. Portanto, a desinfeção só pode ser realizada quando o estábulo estiver vazio ou se o agente desinfetante for aprovado para uso em estábulos ocupados.
O desinfetante é aplicado com um limpador de alta pressão ou com um pulverizador a bateria, dependendo do equipamento do estábulo. Trabalhe sempre da parte de trás do celeiro para a frente. Certifique-se de que todas as superfícies estejam completamente molhadas.
A maioria dos agentes funciona com segurança a 20 °C (consulte as informações do fabricante para determinar se isso se aplica em casos individuais). Para garantir que a temperatura correta seja atingida, o sistema de aquecimento deve ser ligado antes de desinfetar um chiqueiro. A ventilação, por outro lado, não deve funcionar durante o tempo de exposição.
É essencial respeitar o tempo de espera até que os porcos sejam levados de volta para o chiqueiro, a fim de não colocar os animais em perigo. O tempo de espera pode ser consultado nas informações do respetivo desinfetante.
Num celeiro limpo, as áreas que precisam de reparação são fáceis de identificar. Mas mesmo durante a limpeza, os funcionários devem estar atentos a eles e, então, planejar os reparos em tempo hábil.
Pequenas fissuras, fendas ou buracos são terreno fértil para germes e podem tornar-se pontos de entrada para insetos e roedores, que, por sua vez, podem transportar agentes patogénicos. Num celeiro limpo, no entanto, essas zonas de risco são rapidamente reparadas. Desta forma, o tempo entre os porcos serem alojados no estábulo é utilizado de forma otimizada.