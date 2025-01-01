Após um tempo de imersão adequado, deve-se usar um limpador de alta pressão. Num chiqueiro, a limpeza com o limpador de alta pressão é geralmente feita de baixo para cima. Primeiro limpa-se o chão, depois as paredes, as divisórias e todas as superfícies até ao teto.

Depois de limpar o chão, é a vez das superfícies com ripas. Isso permite que a sujidade seja drenada através das ranhuras abertas. As paredes e divisórias vêm a seguir, depois os tetos. Por fim, tudo é enxaguado novamente, de cima a baixo. Nesse processo, todos os outros equipamentos do celeiro também são limpos. As instalações de alimentação e água potável recebem tratamento especial (ver abaixo).

Se a ordem inversa fosse seguida - de cima para baixo - a sujidade do chão seria espirrada nas paredes e superfícies recém-limpas pela pressão da água do limpador de alta pressão, causando trabalho extra.

Recomenda-se a utilização de um bico de jato plano. A limpeza com ele é mais eficaz a uma distância de cerca de 20 a 40 centímetros. No caso de sujidade e excrementos muito difíceis, utilize um bocal rotativo, também conhecido como cortador de sujidade. No entanto, deve-se tomar cuidado para garantir que superfícies sensíveis não sejam danificadas.