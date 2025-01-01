O uso de uma máquina de lavar de alta pressão também é recomendado para pisos, em combinação com um limpador de superfícies – um acessório com bicos rotativos. A vantagem de utilizar um limpador de superfícies é que a solução de limpeza e o jato de água de enxaguamento não se espalham por uma grande área em torno da zona de trabalho, permanecendo concentrados. A limpeza com lavadoras de alta pressão é rápida, eficiente e prática, graças aos ralos presentes nas áreas de produção.
Dependendo do ambiente de trabalho, pode ser possível utilizar uma pequena máquina de varrer e aspirar (scrubber-dryer) ou uma máquina de disco oscilante para deixar os pisos limpos e seguros para circulação. Para a sujidade mais grossa, equipamentos com escovas de rolo são mais adequados. Para remover de forma fiável os resíduos de proteína do piso, recomenda-se trabalhar em duas etapas: esfregar na primeira etapa, deixar a solução de limpeza atuar durante 10 a 15 minutos e, em seguida, esfregar novamente na segunda etapa, aspirando ou direcionando o lixo para o ralo.
No entanto, independentemente de usar uma máquina de lavar de alta pressão, uma máquina de disco ou uma lavadora-secadora, a limpeza completa (por exemplo, com água corrente) e a desinfecção (por exemplo, através de spray desinfetante) do equipamento após a utilização são extremamente importantes para prevenir a possível formação de germes e odores.