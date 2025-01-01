As mesas de trabalho para cortar e processar carne são normalmente feitas de aço inoxidável, enquanto as tábuas de cortar são geralmente de plástico. Cortar diretamente na superfície de aço inox rapidamente embotaria as facas. As tábuas, infelizmente, trazem consigo considerações extensivas de higiene. Observadas ao microscópio, tábuas usadas apenas algumas vezes já apresentam várias depressões em forma de crateras. É nestas que os germes se instalam. Para alcançar e remover esses germes, mesmo das crateras mais profundas, recomenda-se a limpeza com um sistema de espuma. A espuma tem propriedades de limpeza particularmente boas, mantém-se em contacto durante mais tempo e penetra profundamente na estrutura das tábuas. Outra vantagem é que o utilizador consegue ver facilmente quais as áreas já tratadas.

O processo de limpeza começa por colocar as tábuas verticalmente sobre as mesas de trabalho — ligeiramente inclinadas contra uma parede ou superfície semelhante atrás delas. Enxaguar tanto as tábuas como as superfícies das mesas com água morna (em baixa pressão). Em seguida, aplica-se a espuma — por exemplo, com uma lavadora de alta pressão e lança de espuma. Recomenda-se um agente de limpeza alcalino para dissolver eficazmente gorduras e proteínas. De vez em quando, faz sentido alternar com um agente de limpeza ácido para combater eventuais depósitos de calcário devido ao grande volume de água. Além disso, a troca regular do agente de limpeza tem um efeito positivo na durabilidade dos materiais limpos. Os agentes de limpeza usados numa talho devem ser adequados para utilização no setor alimentar. Após o tempo de ação adequado, a espuma deve ser totalmente enxaguada e as superfícies bem secas. É importante que a água utilizada no processo de limpeza seja potável.