Suction tube, T, DN 32, length 500 mm, steel, black, suitable for: BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 12/1, T 15/1, T 17/1

The black steel suction tube is suitable for Kärcher dry vacuum cleaners, nominal width DN 32, length 500 mm.

Metal suction tube (DN 32, length 0.5 m) with black plastic coating, suitable as an extension, e.g. vacuuming ceilings.

Specifications

Technical data

Standard nominal width ( ) ID 32
Quantity (Piece(s)) 1
Material Steel
Length (mm) 500
Colour Black
Weight (kg) 0,2
Weight incl. packaging (kg) 0,2
Dimensions (L x W x H) (mm) 500 x 32 x 32
Videos
Compatible machines
INFORMATION
Contact us

Kärcher Tunisia
lmmeuble Yasmine Tower
Bloc A 6ème étage, bureau A 6.6
Centre Urbain Nord
1082 Tunis - Tunisia


E-Mail: info@tn.kaercher.com
SSL Secured
© 2025 Kärcher Tunisia