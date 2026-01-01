Việc duy trì sàn nhà sạch sẽ và gọn gàng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên vẻ ngoài chuyên nghiệp của một đại lý ô tô và do đó, ảnh hưởng đến trải nghiệm mua sắm của khách hàng. Việc đánh bóng sàn đến độ bóng cao thể hiện chất lượng cao của các phương tiện và do đó việc làm sạch này nên được thực hiện hàng tuần, thậm chí hàng ngày. Các phương pháp làm sạch khác nhau được yêu cầu tùy thuộc vào loại vật liệu lót sàn.

Các showroom thường có sàn nhà chất lượng cao làm từ đá tự nhiên, góp phần tạo nên vẻ đẹp hấp dẫn cho việc trưng bày xe. Gạch men sứ cao cấp cũng thường được sử dụng trong các showroom nhờ vào sự đa dạng về màu sắc và hoa văn có sẵn. Ngược lại, các văn phòng thường được lát sàn thảm. Phương pháp đúng đắn phải được lựa chọn để làm sạch và bảo dưỡng đúng cách các loại vật liệu lót sàn trong các đại lý ô tô. Điều này sẽ đảm bảo rằng vẻ ngoài và giá trị của chúng sẽ được duy trì trong nhiều năm.