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    Kärcher surface cleaner with a transparent top, yellow internal rotor, and blue bristles, attached to a black handle.

    Bàn chải xoay WB 120 Car & Bike

    Mã đơn hàng: 2.644-129.0

    Nhẹ nhàng làm sạch ô tô và xe máy: Bàn chải xoay với đầu chải mềm Car & Bike. Có thể giặt máy ở nhiệt độ lên đến 60 ° C.