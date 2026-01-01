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    Three Kärcher hose connectors, including a T-shaped connector with a yellow section, arranged on a white background.

    Bộ kết nối ống

    Mã đơn hàng: 2.645-240.0

    Bộ kết nối bao gồm nhiều khớp chữ T, I và đầu cuối khác nhau, giúp mở rộng Kärcher Rain System® và cung cấp cơ hội kết nối cho các ống Kärcher Rain System® bổ sung.