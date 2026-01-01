Trợ thủ đắc lực làm sạch mạnh mẽ: máy hút bụi cầm tay CVH 3 chạy bằng pin có thể loại bỏ hiệu quả mọi loại bụi bẩn, như tóc, vụn bánh mì và bụi mịn, làm sạch triệt để mọi ngóc ngách. Ngoài ra, hệ thống lọc hai cấp bao gồm bộ lọc lưới thép mịn để loại bỏ bụi bẩn thô và tóc và bộ lọc HEPA (EN 1822:1998), đảm bảo không khí thải ra cực kỳ sạch. Công suất hút cao và tuổi thọ dài hơn nhờ động cơ BLDC êm ái, thiết kế nhỏ gọn và nhẹ, hai mức hút khác nhau với thời gian chạy pin lên đến 20 phút và trạm sạc tiện lợi bao gồm nơi cất giữ phụ kiện và bộ lọc bổ sung.

Hiệu suất làm sạch cao nhờ động cơ BLDC Lực hút cao cho mọi công việc làm sạch nhỏ nhờ động cơ BLDC. Bộ lọc HEPA 12 để lọc 99,5% các hạt bụi mịn có kích thước <0,3 μm. Lựa chọn giữa hai chế độ làm sạch Chế độ tối thiểu cho thời gian hoạt động dài (tối đa 20 phút), chế độ tối đa cho lực hút mạnh. Nhẹ và nhỏ gọn Dễ dàng thực hiện các công việc làm sạch nhỏ gọn hàng ngày. Sạc pin tiện lợi Cổng sạc USB type C trên máy cho phép sạc linh hoạt ngay cả khi đang di chuyển, ví dụ như trên ô tô hoặc sạc dự phòng. Sẵn sàng sử dụng ngay Có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi nhờ thiết kế nhỏ gọn và phụ kiện thao tác dễ dàng. Hệ thống lọc hai cấp Sự kết hợp lý tưởng giữa lưới thép mịn lọc bụi thô và tóc, cùng với bộ lọc HEPA (EN 1822:1998). Bộ lọc và hộp chứa bụi có thể giặt rửa Dễ dàng làm sạch bằng nước và có thể tái sử dụng. Phụ kiện tiện ích thiết thực Phù hợp cho các bề mặt nhạy cảm và các khu vực khó tiếp cận.