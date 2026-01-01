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    Kärcher handheld vacuum cleaner with detachable brush and charging cable on white background.

    CVH 3

    Mã đơn hàng: 1.198-354.0

    • Làm sạch đơn giản, nhanh chóng và linh hoạt với hệ thống lọc 2 cấp
    • Đổ hộp chứa bụi bẩn một cách sạch sẽ mà không cần tiếp xúc với bụi bẩn
    • Kiểm soát công suất