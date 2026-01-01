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Quốc gia: Việt Nam
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Mã đơn hàng: 2.645-234.0Có thể gắn đầu phun nhỏ giọt với kim tích hợp ở bất kỳ điểm nào trên ống Kärcher Rain System®. Đầu nhỏ giọt có thể điều chỉnh cho phép tưới cây trực tiếp.
Áp lực tối đa (bar)
4
Dung lượng đầu ra mức 4 bar (l/h)
10
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
0.027
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.044
Kích thước (D x R x C) (mm)
15 x 24 x 40
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Các lĩnh vực ứng dụng