Mọi thắc mắc xin liên hệ tại đây!

    Black plastic clip with a cylindrical top and a pointed metal tip, isolated on a white background.

    Đầu phun nhỏ giọt

    Mã đơn hàng: 2.645-234.0

    Có thể gắn đầu phun nhỏ giọt với kim tích hợp ở bất kỳ điểm nào trên ống Kärcher Rain System®. Đầu nhỏ giọt có thể điều chỉnh cho phép tưới cây trực tiếp.