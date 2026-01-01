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    Kärcher water timer with digital display showing days of the week, time, and duration settings.

    Đồng hồ hẹn giờ tưới WT 5

    Mã đơn hàng: 2.645-219.0

    Đồng hồ hẹn giờ tưới WT 5 giúp hẹn giờ bắt đầu và dừng tưới cây tự động. Thời gian tưới có thể được lập trình chính xác theo ý muốn.
    Khi kết nối với nguồn nước uống trực tiếp, cần tham khảo ý kiến chuyên gia.