Khám phá FCV 4 - máy lau sàn đa năng sẽ là cuộc cách mạng hóa công đoạn làm sạch sàn nhà của bạn! Máy lau sàn 3 trong 1 với chức năng Xtra!Clean cải tiến cho phép hút bụi, lau nhà và hút khô giúp việc vệ sinh sàn cứng, thảm và cả chất lỏng đổ tràn trên sàn trở nên dễ dàng, tiết kiệm tới 50% thời gian*. Bạn có thể lựa chọn 4 chế độ làm sạch linh hoạt: chế độ tự động (Auto Mode) với cảm biến bụi bẩn (Dynamic!Control), chế độ cầu thang (Stair!Assist), chế độ lau khô (Dry Mode), và chế độ công suất cao (Advanced!Power Mode) mạnh mẽ***- xử lý mọi vết bẩn dù là bụi mịn, lông thú cưng hay vết bẩn cứng đầu. Công nghệ Hygienic!Spin tối ưu với vòng quay con lăn lên tới 500 vòng/phút không chỉ mang lại hiệu quả làm sạch vượt trội mà còn loại bỏ 99% vi khuẩn**, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ. Sở hữu động cơ BLDC mạnh mẽ cùng dung lượng pin cao, FCV 4 có thể hoạt động liên tục lên đến 45 phút, làm sạch diện tích tới 200 m² chỉ trong 1 lần sạc. Thiết bị còn được tích hợp màn hình hiển thị Vision!Clean 3.2 inch, chức năng tự khởi động/ dừng thông minh, hệ thống tự làm sạch, cũng như con lăn Pure!Roll có thể được giặt bằng máy giặt, mang lại cảm giác tiện lợi mà không cần tiếp xúc trực tiếp với bụi bẩn.

Chức năng Xtra!Clean 3 trong 1: lau sàn, hút bụi và hút khô. Tiết kiệm đến 50% thời gian¹⁾ dọn dẹp và đảm bảo sạch bóng! Nhờ tích hợp chức năng hút bụi, bạn không còn phải tốn công hút bụi trước khi lau. Bốn chế độ làm sạch đáp ứng mọi loại vết bẩn – kể cả những vết bẩn cứng đầu nhất hay chất lỏng đổ tràn diện rộng cũng không vấn đề. Tự động thích ứng với các loại sàn khác nhau để làm sạch hiệu quả và toàn diện đến sát mép – kể cả thảm và chiếu trong chế độ làm khô. Công nghệ Hygienic!Spin hiệu quả vượt trội. Đã được kiểm chứng có khả năng loại bỏ 99%²⁾ mọi loại vi khuẩn, mang lại không gian sống sạch sẽ và hợp vệ sinh. Con lăn quay với tốc độ lên đến 500 vòng/phút, mang lại hiệu quả lau sàn vượt trội không tì vết. Hệ thống hai bình chứa thông minh, cung cấp nước sạch liên tục và tách biệt hoàn toàn với nước bẩn. Làm sạch thông minh với Dynamic!Control và Vision!Clean. Chế độ tự động thông minh với cảm biến bụi bẩn Dynamic!Control tự điều chỉnh lực hút và lượng nước theo mức độ bẩn – tối ưu thời gian vận hành. Thông tin quan trọng như thời gian vận hành còn lại, chế độ làm sạch luôn hiển thị rõ trên màn hình Vision!Clean lớn 3,2 inch. Hiển thị mức nước thông minh với chức năng chống tràn và tự động ngắt khi bình chứa nước bẩn chưa được đổ. Chế độ Stair!Assist thông minh và tính năng tự động khởi động/ dừng. Việc tạm dừng làm sạch không còn là vấn đề nhờ chức năng tự động khởi động/dừng – linh hoạt mọi lúc, mọi nơi. Làm sạch cầu thang và các khu vực chật hẹp một cách dễ dàng, ở mọi tư thế – kể cả ở góc 90° – nhờ chế độ Stair!Assist với chức năng tự động khởi động/dừng đã được vô hiệu hóa. Chế độ Advanced!Power siêu mạnh mẽ. Loại bỏ cả những vết bẩn khô cứng đầu nhất nhờ lực hút gấp đôi và phân phối nước nhiều hơn 20% so với chế độ tự động. Sàn khô gần như ngay lập tức, có thể đi lại ngay sau khi làm sạch. Động cơ BLDC mạnh mẽ và pin Comfort!Cell hiệu suất cao. Công nghệ động cơ không chổi than tiên tiến mang lại tuổi thọ dài, độ tin cậy cao cùng lực hút mạnh và hiệu suất lau vượt trội ở tốc độ cao. Tối đa hóa sự linh hoạt với thời lượng pin lên đến 45 phút – lý tưởng cho khu vực có diện tích đến 200 m². Pin có thể được thay thế nhanh chóng trong quá trình bảo trì, giúp kéo dài tuổi thọ sản phẩm – tiết kiệm chi phí và thân thiện với môi trường. Hệ thống lọc hai tầng Duo!Pure hiệu quả cao. Hệ thống lọc nhiều tầng giúp bảo vệ động cơ khỏi độ ẩm một cách đáng tin cậy. Hiệu suất lọc vượt trội với bộ lọc xếp phẳng hiệu quả cao – mang lại hiệu quả cả những hạt bụi nhỏ nhất trong không khí. Chế độ khô lý tưởng để sử dụng trên thảm và thảm trải sàn. Chức năng tự làm sạch System!Clean và con lăn Pure!Roll® Chức năng tự làm sạch hiệu quả với tốc độ quay con lăn lên đến 550 vòng/phút – giúp dọn dẹp nhanh chóng, tiện lợi mà không cần tiếp xúc trực tiếp với bụi bẩn. Con lăn Pure!Roll® đảm bảo sạch sẽ và có thể giặt bằng máy giặt ở 60 °C. Lưu trữ thiết bị và phụ kiện một cách gọn gàng, tiện lợi – ngay cả khi đang sạc.