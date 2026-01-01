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    Kärcher floor cleaner with brush, cleaning solution, and docking station on a white background.

    Hút bụi & lau sàn

    FCV 4

    Mã đơn hàng: 1.056-131.0

    • Tính năng 3 trong 1 Xtra!Clean, hoạt động bằng pin, thời gian sử dụng tối đa 45 phút
    • 4 chế độ bao gồm cảm biến bụi bẩn Dynamic!Control
    • Trạm làm sạch, con lăn Pure!Roll® có thể giặt rửa
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    Các dòng máy hút lau của Kärcher giúp tiết kiệm tới 50% thời gian làm sạch, nhờ khả năng xử lý các loại bụi bẩn gia đình thông thường trên sàn nhà chỉ trong một bước duy nhất và không cần phải hút bụi trước khi lau.
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    Dựa trên các thử nghiệm của một phòng thí nghiệm độc lập
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    Chế độ Advanced!Power giúp loại bỏ ngay cả những vết bẩn cứng đầu và khô dính nhất nhờ lực hút mạnh hơn 100% và lượng nước nhiều hơn 20% so với chế độ Auto.