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    Kärcher high-pressure cleaner with hose, detergent bottle, and two spray lances on a white background.

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    Máy phun rửa áp lực cao

    Karcher, K 2 HR *KAP

    Mã đơn hàng: 1.599-241.0

    • Thiết kế mạnh mẽ, hiệu suất làm sạch 20 m²/h
    • Guồng dây, dây áp lực HD 10 m, ống hút chất tẩy rửa
    • Đầu phun tùy chỉnh áp lực Vario Power, đầu phun xoáy, ống nước 6 m, đầu phun tạo bọt
    🎁 ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT: Mua máy rửa xe sẽ được mua kèm miễn phí Bàn chải WB 60.

    Để mua kèm miễn phí, quý khách vui lòng thực hiện theo 2 bước sau:

    1. Thêm máy Máy phun rửa áp lực cao vào giỏ hàng.

    2. Nhấn vào link bên dưới để thêm Bàn chải WB 60 vào giỏ hàng.

    👉 Lưu ý: Tại bước thanh toán, hệ thống sẽ tự động cập nhật giá của Bàn chải về mức 0đ.

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    Thời gian áp dụng: từ 18/06 - 30/06/2026.