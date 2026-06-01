Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Máy phun rửa áp lực cao
Mã đơn hàng: 1.599-241.0
Để mua kèm miễn phí, quý khách vui lòng thực hiện theo 2 bước sau:
1. Thêm máy Máy phun rửa áp lực cao vào giỏ hàng.
2. Nhấn vào link bên dưới để thêm Bàn chải WB 60 vào giỏ hàng.
👉 Lưu ý: Tại bước thanh toán, hệ thống sẽ tự động cập nhật giá của Bàn chải về mức 0đ.
Thời gian áp dụng: từ 18/06 - 30/06/2026.
Điện áp (V)
220 - 240
Tần số (Hz)
50 - 60
Áp lực (bar)
Tối đa 110
Lưu lượng (l/h)
Tối đa 360
Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
Tối đa 40
Công suất đầu vào định mức (A)
6
Dây điện nguồn (m)
5
Màu sắc
Vàng
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
4.951
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
8.618
Kích thước (D x R x C) (mm)
266 x 280 x 785
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Thông tin sản phẩm
Hướng dẫn sử dụng
Các lĩnh vực ứng dụng