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Quốc gia: Việt Nam
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Mã đơn hàng: 2.645-232.0Khớp nổi chữ I kết nối hai ống Kärcher Rain System® hoặc ống nhỏ giọt. Ví dụ, bằng cách sử dụng khớp nối chữ I, ống nối mềm có thể được kết nối với Kärcher Rain System®.
Áp lực tối đa (bar)
4
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
0.046
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.063
Kích thước (D x R x C) (mm)
101 x 26 x 26
Phạm vi cung cấp
Các lĩnh vực ứng dụng