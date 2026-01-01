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    Grey Kärcher hose connector with ribbed central section and smooth ends, isolated on a white background.

    Khớp nối chữ I

    Mã đơn hàng: 2.645-232.0

    Khớp nổi chữ I kết nối hai ống Kärcher Rain System® hoặc ống nhỏ giọt. Ví dụ, bằng cách sử dụng khớp nối chữ I, ống nối mềm có thể được kết nối với Kärcher Rain System®.