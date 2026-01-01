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    White Kärcher handheld vacuum cleaner with a transparent dust container, standing upright against a plain white background.

    Máy hút bụi cầm tay, Karcher VCH 2 *CN

    Mã đơn hàng: 1.198-400.0

    Chỉ nặng 650 gram nhưng mang đến sức hút mạnh mẽ: Máy hút bụi cầm tay VCH 2 với vỏ màu trắng thích hợp dùng hút bụi nhanh chóng và tiện lợi trong nhà, ô tô hoặc văn phòng.