Máy hút bụi cầm tay, Karcher VCH 2 *CN

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 1.198-400.0Chỉ nặng 650 gram nhưng mang đến sức hút mạnh mẽ: Máy hút bụi cầm tay VCH 2 với vỏ màu trắng thích hợp dùng hút bụi nhanh chóng và tiện lợi trong nhà, ô tô hoặc văn phòng.
Độ ồn (dB(A))
75
Chế độ tiết kiệm pin (min)
11
Loại pin
Pin Lithium-ion
Điện áp pin (V)
7.2
Thời gian sạc pin bằng sạc nhanh 80%/100% (h)
3.5
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
0.65
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.93
Kích thước (D x R x C) (mm)
75 x 76 x 330
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Hướng dẫn sử dụng
Hướng dẫn sử dụng
Các lĩnh vực ứng dụng