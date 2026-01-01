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    Yellow Kärcher vacuum cleaner with hose, nozzle, filter, and dust bag on white background.

    Giải thưởng và bộ sưu tập độc quyền

    IF Design Award 2022

    Máy hút bụi khô và ướt

    WD 2 Plus V

    Mã đơn hàng: 1.628-009.0

    • Chức năng thổi, lưu trữ ống hút, dây điện và phụ kiện
    • Công suất đầu vào 1000 W, thùng chứa bằng nhựa 12 lít, dây điện 4 m, ống hút 1,8 m
    • Bộ lọc bụi, bàn hút sàn, đầu hút khe, túi lọc bụi lông cừu