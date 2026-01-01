WD 2 Plus V gây ấn tượng với thiết kế nhỏ gọn, siêu mạnh mẽ và tiết kiệm năng lượng - với mức tiêu thụ điện chỉ 1000 W. Thiết bị có bình chứa bụi dung tích 12 lít bằng nhựa chắc chắn và chống va đập, dây điện dài 4 mét, ống hút dài 1,8 mét với tay cầm thẳng, bàn hút sàn Clips và túi lọc bụi lông cừu. Bộ lọc bụi cho phép hút bụi bẩn khô và ướt mà không cần thay bộ lọc và có thể dễ dàng lắp đặt bằng cách xoay theo chiều kim đồng hồ. Máy cũng có chức năng thổi bụi, có thể được sử dụng ở những nơi khó hút bụi. Vị trí lưu trữ trên đầu máy được sử dụng để lưu trữ an toàn dụng cụ và các bộ phận nhỏ. Các ống hút và bàn phun sàn cũng có thể được lưu trữ nhanh chóng và thuận tiện ở đế máy. Sản xuất tại Romania.

Lọc bụi dạng trụ Hút bụi khô và ướt mà không cần thay đổi bộ lọc Lắp đặt và tháo bộ lọc đơn giản bằng cách xoay mà không cần bộ phận khóa bổ sung. Nơi chứa phụ kiện Tiết kiệm không gian, lưu trữ phụ kiện an toàn và dễ thao tác. Lưu trữ thiết bị nhỏ gọn. Chức năng thổi tiện lợi Chức năng thổi tiện ích có thể được ứng dụng hiệu quả ở những nơi khó làm sạch nhất Loại bỏ bụi bẩn dễ dàng Túi lọc bụi lông cừu Chất liệu lông cừu ba lớp chất lượng, hạn chế rách cực tốt. Cho công suất hút lâu hơn và khả năng giữ bụi cao. Khu vực lưu trữ Để bảo quản an toàn dụng cụ và các bộ phận nhỏ như vít hoặc đinh. Vị trí lưu trữ phụ kiện Bảo quản ống hút và bàn hút tiện lợi trong lúc vận hành máy Vị trí lưu trữ trên đầu máy Lưu trữ tay cầm nhanh chóng trên đầu máy trong lúc công việc làm sạch bị gián đoạn Thiết bị, ống hút và bàn hút sàn được kết hợp tối ưu Kết quả làm sạch hoàn hảo, dù là bụi bẩn khô hay ướt, thô hay mịn Linh hoạt và thuận tiện tối đa khi hút Hệ thống khóa ‘‘Kéo & Đẩy“ Nhanh chóng, dễ dàng và an toàn khi đóng và mở thùng Tay cầm dễ sử dụng. Dễ dàng vận chuyển