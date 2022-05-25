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    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with hose, nozzle, filter, and dust bag on white background.

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    IF Design Award 2022

    Máy hút bụi khô và ướt

    WD 5 S V-25/5/22

    Mã đơn hàng: 1.628-350.0

    • Chức năng làm sạch bộ lọc, chức năng thổi, lưu trữ phụ kiện
    • Công suất đầu vào 1200 W, thùng chứa bằng thép không gỉ 25 lít, dây điện 5 m, ống hút 2,2 m
    • Bộ lọc xếp nếp phẳng, đầu hút sàn, đầu hút khe, túi lọc bằng vải không dệt