Với mức tiêu thụ điện năng là 1100 Watt, máy hút bụi khô và ướt WD 5 S V-25/5/22 sẽ cho kết quả làm sạch tối ưu trên bụi bẩn khô, ướt, mịn hoặc thô. Thiết bị đi kèm với một thùng chứa bằng thép không gỉ 25 lít chắc chắn, dây nguồn dài 5 mét, ống hút dài 2,2 mét có tay cầm có thể tháo rời, được bảo vệ chống tĩnh điện, đầu hút sàn có thể chuyển đổi, bộ lọc phẳng và túi lọc bụi lông cừu. Bộ lọc phẳng phù hợp để hút bụi khô và ướt liên tục mà không cần phải thay đổi bộ lọc. Nhờ công nghệ tháo bộ lọc độc quyền, bộ lọc phẳng có thể được tháo ra trong vài giây và người dùng sẽ không tiếp xúc với bụi bẩn. Ngoài ra, còn có thể sử dụng chế độ làm sạch bộ lọc bán tự động để làm sạch bộ lọc hiệu quả và duy trì lực hút liên tục. Tay cầm có thể tháo rời cho phép kết nối với các phụ kiện khác trực tiếp vào ống hút. Ống hút có thể được cố định ở đầu thiết bị để tiết kiệm không gian lưu trữ. Vị trí lưu trữ phụ kiện trên thân đế máy cho phép các phụ kiện có thể được cất giữ nhanh chóng và thuận tiện khi không sử dụng.

Làm sạch bộ lọc vượt trội Các luồng không khí mạnh mẽ giúp đẩy bụi bẩn từ bộ lọc vào thùng chứa chỉ với một nút bấm. Lực hút được khôi phục nhanh chóng. Công nghệ thay bộ lọc độc quyền Nhanh chóng và dễ dàng thay thế hoặc làm sạch bộ lọc mà không tiếp xúc với bụi bẩn Hút khô và ướt mà không cần tháo hoặc thay thế bộ lọc. Lưu trữ ống dây trên đầu thiết bị Ống hút có thể được lưu giữ tiết kiệm không gian bằng cách quấn trên đầu thiết bị. Cơ chế bảo quản trực quan cho người dùng thuận tay trái và tay phải. Túi lọc bụi lông cừu Chất liệu lông cừu ba lớp chất lượng, hạn chế rách cực tốt. Cho công suất hút lâu hơn và khả năng giữ bụi vượt trội. Chức năng thổi tiện lợi Chức năng thổi tiện ích có thể được ứng dụng hiệu quả ở những nơi khó làm sạch nhất Loại bỏ bụi bẩn dễ dàng Vị trí lưu trữ phụ kiện Bảo quản ống hút và bàn hút tiện lợi trong lúc vận hành máy Nơi đặt phụ kiện và dây tiện lợi Tiết kiệm không gian, lưu trữ phụ kiện an toàn và dễ thao tác. Dây điện có thể được cất gọn một cách nhanh chóng nhờ các móc dây tích hợp sẵn. Khu vực lưu trữ Để lưu trữ an toàn các công cụ và các bộ phận nhỏ như ốc vít và đinh. Tay cầm có thể tháo rời Cho phép gắn các loại phụ kiện khác nhau trực tiếp lên ống hút Hút dễ dàng ngay cả ở nơi khó tiếp cận nhất Thiết bị, ống hút và bàn hút sàn được kết hợp tối ưu Kết quả làm sạch hoàn hảo, dù là bụi bẩn khô hay ướt, thô hay mịn Linh hoạt và thuận tiện tối đa khi hút