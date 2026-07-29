Lanza pulverizadora de doble chorro, 960 mm

Regulación continua de la presión de trabajo directamente en la empuñadura con caudal completo. Apto sobre todo para la agricultura (p. ej., para la limpieza de establos).

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Máx. presión de trabajo (bar) 310
Longitud (mm) 960
Temperatura (°C) máx. 150
Rosca de empalme EASY!Lock
Peso (con embalaje) (kg) 1,8
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