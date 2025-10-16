SH 3 manguera de aspiración
Manguera de aspiración de 3 m de longitud para aspirar agua de fuentes alternativas, como bidones de recogida de agua de lluvia o barriles de agua.
La manguera de aspiración es adecuada para todas las hidrolimpiadoras Kärcher de las gamas K 1 a K 7 y permite aspirar agua de fuentes alternativas como, por ejemplo, bidones de recogida de agua de lluvia o barriles de agua.
Características y ventajas
Aspiración fácil
- Rápida aspiración de reservas de agua, alimentación de agua para limpiadoras de alta presión
Muy manejable
- La práctica aspiración de agua permite utilizar fuentes de agua alternativas, lo que protege los recursos.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|blanco
|Peso (kg)
|0,4
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|250 x 250 x 60
Campos de aplicación
- Aspiración de reservas de agua, por ejemplo, de cisternas, bidones de recogida de agua de lluvia, fuentes y similares
