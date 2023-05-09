La caja de accesorios contiene una boquilla de chorro de cono que es idónea para lavar a mascotas como perros o también para limpiarles solo las patas, un cepillo de limpieza de pelaje con el que se elimina fácilmente la suciedad resistente del pelo del animal, y una toalla de microfibra de gran calidad para secar a los perros y a otras mascotas después de limpiarlos y lavarlos. Todos los accesorios pueden guardarse en la caja incluida, que puede colocarse en la limpiadora a presión.