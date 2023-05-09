Caja de accesorios Pet
Ideal para limpiar con cuidado las mascotas/patas de los perros: la caja de accesorios Pet con accesorios específicos óptimos.
La caja de accesorios contiene una boquilla de chorro de cono que es idónea para lavar a mascotas como perros o también para limpiarles solo las patas, un cepillo de limpieza de pelaje con el que se elimina fácilmente la suciedad resistente del pelo del animal, y una toalla de microfibra de gran calidad para secar a los perros y a otras mascotas después de limpiarlos y lavarlos. Todos los accesorios pueden guardarse en la caja incluida, que puede colocarse en la limpiadora a presión.
Características y ventajas
Caja de accesorios
- Puede acoplarse debajo de manera que todo queda bien guardado.
Chorro de cono
- Proporciona un chorro de ducha suave y agradable.
Cepillo de cerdas para animales
- Elimina las suciedades resistentes del pelo del animal.
Toalla especial de microfibra
- Para el secado de la mascota después de su limpieza.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Composición de la fibra textil
|80 % poliéster, 20 % poliamida
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,7
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,9
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|229 x 221 x 108
Scope of supply
- Caja de almacenamiento
- Cepillo de cerdas para animales
- Toalla para mascotas
- Boquilla de chorro cónico
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Campos de aplicación
- Mascotas / perros