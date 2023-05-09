Caja de accesorios Pet

Ideal para limpiar con cuidado las mascotas/patas de los perros: la caja de accesorios Pet con accesorios específicos óptimos.

La caja de accesorios contiene una boquilla de chorro de cono que es idónea para lavar a mascotas como perros o también para limpiarles solo las patas, un cepillo de limpieza de pelaje con el que se elimina fácilmente la suciedad resistente del pelo del animal, y una toalla de microfibra de gran calidad para secar a los perros y a otras mascotas después de limpiarlos y lavarlos. Todos los accesorios pueden guardarse en la caja incluida, que puede colocarse en la limpiadora a presión.

Características y ventajas
Caja de accesorios
  • Puede acoplarse debajo de manera que todo queda bien guardado.
Chorro de cono
  • Proporciona un chorro de ducha suave y agradable.
Cepillo de cerdas para animales
  • Elimina las suciedades resistentes del pelo del animal.
Toalla especial de microfibra
  • Para el secado de la mascota después de su limpieza.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Composición de la fibra textil 80 % poliéster, 20 % poliamida
Color negro
Peso (kg) 0,7
Peso con embalaje incluido (kg) 0,9
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 229 x 221 x 108

Scope of supply

  • Caja de almacenamiento
  • Cepillo de cerdas para animales
  • Toalla para mascotas
  • Boquilla de chorro cónico
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Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Mascotas / perros
Información General
Contacto

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