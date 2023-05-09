Lanza de espuma con bidón Basic 1, 350 l/h - 600 l/h

Para limpiadoras de alta presión con una potencia flotante de 350–600 l/h: nueva y robusta lanza de espuma con bidón Basic 1 con acabado de alta calidad y excelente calidad de espuma con la mitad de consumo de detergente.

En combinación con nuestro VehiclePro detergente espumante RM 838, la lanza de espuma con bidón Basic 1 de nuevo diseño reducirá en el futuro su consumo de detergente en aproximadamente un 50 por ciento. Pensada para limpiadoras de alta presión sin función Servo Control y con una potencia flotante de 350 a 600 litros por hora, destaca por la excelente calidad de su espuma, un manejo sencillo y materiales de alta calidad como, por ejemplo, el cuerpo base de latón que garantiza una larga vida útil. La precisa dosificación se efectúa en tres fases a través de un diafragma integrado que evita al mismo tiempo un desajuste accidental. El estable y ergonómico depósito de detergente, especialmente resistente gracias a su diseño, dispone de una amplia boca de llenado, una rosca múltiple para un cambio rápido y una posibilidad de agarre adicional en el cuello.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Caudal (l/h) 350 - 600
Tamaño de la boquilla ( ) 38
Presión máx. (bar) 300
Dosificación (%) 1 - 2 - 4
Contenido del depósito (l) 1
Temperatura (°C) máx. 60
Rosca de empalme EASY!Lock
Peso con embalaje incluido (kg) 0,8
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