En combinación con nuestro VehiclePro detergente espumante RM 838, la lanza de espuma con bidón Basic 1 de nuevo diseño reducirá en el futuro su consumo de detergente en aproximadamente un 50 por ciento. Pensada para limpiadoras de alta presión sin función Servo Control y con una potencia flotante de 350 a 600 litros por hora, destaca por la excelente calidad de su espuma, un manejo sencillo y materiales de alta calidad como, por ejemplo, el cuerpo base de latón que garantiza una larga vida útil. La precisa dosificación se efectúa en tres fases a través de un diafragma integrado que evita al mismo tiempo un desajuste accidental. El estable y ergonómico depósito de detergente, especialmente resistente gracias a su diseño, dispone de una amplia boca de llenado, una rosca múltiple para un cambio rápido y una posibilidad de agarre adicional en el cuello.