El detergente líquido y sin fosfatos CarpetPro RM 764 OA dispone de certificado Woolsafe y, por lo tanto, también es apto para fibras naturales. Convence por sus excelentes resultados en la limpieza de todos los revestimientos de suelo textiles. Tanto si se trata de fibras sintéticas como naturales, este potente detergente básico listo para usar elimina de forma fiable el aceite, la grasa y la suciedad mineral, así como los malos olores, como los procedentes del humo del tabaco, el sudor o la orina. El detergente CarpetPro RM 764 OA es ideal para profesionales de la limpieza de edificios en la extracción mediante pulverización con lava-aspiradores Puzzi, así como equipos de limpieza de alfombras con el método de 2 pasos.