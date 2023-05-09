FloorPro limpiador en spray RM 748, 10l

Emulsión de pulverización antideslizante para todo tipo de superficies resistentes revestidas. Repara y renueva suelos revestidos y también elimina marcas de tacones y pisadas no deseadas.

El limpiador en spray FloorPro RM 748 de Kärcher ha sido desarrollado para la limpieza intermedia con equipos mecánicos de suelos recubiertos y sensibles a los disolventes, como suelos de linóleo, goma o PVC. El limpiador a base de cera, listo para usar, se aplica con un equipo monodisco, elimina las marcas habituales causadas por el tránsito peatonal, repara y renueva la superficie. Además, su formulación especial tiene un efecto antideslizante y aumenta así la seguridad.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaño embalaje (l) 10
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 1
Valor de pH 8,5
Peso (kg) 10
Peso con embalaje incluido (kg) 10,8
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 230 x 188 x 307
FloorPro limpiador en spray RM 748, 10l
FloorPro limpiador en spray RM 748, 10l
FloorPro limpiador en spray RM 748, 10l
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Recubrimiento de suelos
Accesorios
Información General
Contacto

Karcher, S.R.L.
Calle 5ta, esq. Calle 18, Nave 1
Villa Aura
Santo Domingo Oeste

E.: info.do@karcher.com
T.: ++1 809 379-3700

Redes Sociales
  • SSL Secured
Web Neutra
© 2025 Karcher S.R.L. Villa Aura, Santo Domingo Oeste