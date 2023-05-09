El limpiador en spray FloorPro RM 748 de Kärcher ha sido desarrollado para la limpieza intermedia con equipos mecánicos de suelos recubiertos y sensibles a los disolventes, como suelos de linóleo, goma o PVC. El limpiador a base de cera, listo para usar, se aplica con un equipo monodisco, elimina las marcas habituales causadas por el tránsito peatonal, repara y renueva la superficie. Además, su formulación especial tiene un efecto antideslizante y aumenta así la seguridad.