¡Perspectivas de sol! El cabezal de cepillos iSolar 800 accionado por agua con un ancho útil de 800 mm es ideal para limpiadoras de alta presión con un caudal de agua de 700 a 1000 l/h. El iSolar 800 funciona con dos cepillos circulares contrarrotativos y se utiliza para la limpieza de instalaciones fotovoltaicas. Los cepillos contrarrotativos compensan todas las fuerzas transversales que se generan, garantizando así un manejo óptimo. Asimismo, la flexible junta de ángulo en la conexión con el cabezal de cepillos facilita el trabajo. Se encarga de que las cerdas se hallen siempre en posición plana y permite así unos resultados de limpieza constantemente uniformes. El cabezal de cepillos convence especialmente gracias a su gran rendimiento de superficie: ideal para la limpieza de grandes instalaciones, por ejemplo, en tejados de establos.