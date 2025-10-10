La potente rotación del cepillo de lavado permite una limpieza eficiente y en profundidad de todas las superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico. En caso necesario, también puede utilizarse detergente y aplicarse mediante el cepillo. El cepillo de lavado puede utilizarse en combinación con todas las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las clases K 2 a K 7.