La manguera de recambio de alta presión de 10 metros de longitud PremiumFlex acaba con los tropiezos. Con el sistema antitorsión patentado es extremadamente móvil, permite trabajar sin obstáculos y se almacena de forma rápida y sencilla. Y gracias a la conexión Quick Connect, la manguera se conecta a la limpiadora de alta presión en un abrir y cerrar de ojos. Fabricada en material de PVC y sin ftalatos. Apta para todas las limpiadoras de alta presión domésticas de Kärcher de las gamas K 2–7, excepto equipos con enrollador de mangueras y Full Control de gama K 4–7.