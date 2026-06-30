iSolar 400 Advanced

Cepillo iSolar 400 para un caudal de agua de 700-1000 l/h. El amplio cepillo circular de 400 mm accionado por agua limpia de pequeñas a medianas instalaciones fotovoltaicas. Ideal incluso para las instalaciones elevadas.

El cepillo circular accionado por agua iSolar 400 está diseñado para limpiadoras de alta presión con un caudal de agua de 700 a 1000 l/h. El cepillo ofrece un ancho útil de 400 mm y es idóneo, especialmente, para la limpieza de pequeñas a medianas instalaciones fotovoltaicas. Debido a su escaso peso y a su sencillo manejo también pueden limpiarse cómodamente instalaciones elevadas.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Caudal (l/h) 700 / 1000
Temperatura de entrada (°C) máx. 40
Rosca de empalme M 18
Diámetro (mm) 400
Peso (con embalaje) (kg) 2,6
Campos de aplicación
  • Limpieza de instalaciones fotovoltaicas
Accesorios
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