Lanza acodada
La lanza acodada es un tubo pulverizador acodado extralargo (aprox. 1 m) para limpiar cómodamente puntos de difícil acceso, como por ejemplo canalones de tejados o bajos de vehículos. Adecuada para todas las limpiadoras de alta presión Consumer de Kärcher de las clases K2-K7.
Características y ventajas
Tubo pulverizador acodado extralargo (aprox. 1 m)
- Para limpiar cómodamente zonas de difícil acceso, como canalones de tejados o bajos de vehículos
Limpieza potente con alta presión:
- Mejor disolución de la suciedad y limpieza eficaz.
Chorro plano de alta presión
- Limpieza uniforme y eliminación de la suciedad muy incrustada
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,6
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|930 x 43 x 116
Videos
Campos de aplicación
- Bajos del vehículo
- Lugares de difícil acceso (rincones, juntas, ranuras, etc.)
- Cubos de basura
- Bidones de agua de lluvia
- Arcos de rueda
- Bidones
- Escaleras
