Manguera de alimentación de agua

Diám. nom.19 R1"/R1" hasta 85°C

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Longitud (m) 7,5
Peso (con embalaje) (kg) 2,8
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Contacto

Av. Francisco de Orellana, Centro Comercial "La Gran Manzana"

Whatsapp: +593 46022235

servicioalcliente.ecuador@karcher.com

 

 

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