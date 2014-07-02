PS 40 limpiadora de superficies fregadora de alto rendimiento
Power Scrubber PS 40 con tres boquillas de alta presión integradas. Elimina de forma eficaz, fiable y rápida la suciedad resistente en una amplia variedad de superficies, por lo que es perfecta para escaleras y bordes. Dispone de un labio de secado integrado para eliminar el agua sucia.
La potente escoba de exterior PS 40 con tres boquillas de alta presión integradas y un labio de secado ofrece un rendimiento de limpieza superior al de un cepillo manual común. Gracias a la alta presión, este potente cepillo elimina con rapidez y eficacia la suciedad resistente en una amplia variedad de superficies. Se recomienda especialmente la potente escoba de exterior PS 40 para la limpieza de escaleras, terrazas, fachadas, garajes, balcones, muros, caminos y entradas. Además, es perfecta para la limpieza de escaleras y bordes. Es apta para todas las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 a K 7.
Características y ventajas
Tres boquillas de alta presión integradas
- Eliminación de la suciedad incrustada de las más diversas superficies
Labio rascador integrado
- Rápida retirada del agua residual.
Forma compacta
- Ideal para limpiar rincones y bordes sin salpicaduras
Limpieza potente con alta presión:
- Eliminación de la suciedad incrustada de las más diversas superficies
Combinación de chorro de alta presión y presión manual sobre el cepillo
- Rendimiento de limpieza muy potente en comparación con un frotador normal.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|744 x 303 x 759
Videos
Campos de aplicación
- Escaleras
- Terraza
- Fachada
- Garaje
- Muros de piedra y de jardín
- Balcón
- Caminos
- Entradas (de patio)