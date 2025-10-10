TLA 4 con KIT para la limpieza de fachadas y acristalados

Kit compuesto por la lanza pulverizadora telescópica TLA 4 y el accesorio para la limpieza de fachadas y cristales. Para la limpieza sencilla de objetos de difícil alcance como fachadas o invernaderos.

La lanza pulverizadora telescópica permite limpiar también puntos de difícil acceso, como por ejemplo fachadas, de forma rápida y sin esfuerzo. La articulación ajustable en 180 grados es una ventaja adicional que posibilita, entre otras cosas, la limpieza de invernaderos, tejados inclinados y cocheras. La utilización del accesorio para la limpieza de fachadas y cristales permite la limpieza efectiva y uniforme de puntos de difícil acceso: las cuatro boquillas de alta presión incorporadas eliminan la suciedad resistente de diversas superficies.

Características y ventajas
TLA 4 con KIT para la limpieza de fachadas y acristalados: Articulación ajustable
Articulación ajustable
Opciones de aplicación flexibles
TLA 4 con KIT para la limpieza de fachadas y acristalados: Cómodo mecanismo telescópico
Cómodo mecanismo telescópico
Los tubos se extienden de forma sencilla y cómoda pulsando un botón.
TLA 4 con KIT para la limpieza de fachadas y acristalados: Incluido accesorio para la limpieza de fachadas y cristales
Incluido accesorio para la limpieza de fachadas y cristales
Para la limpieza efectiva y uniforme de puntos de difícil acceso.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color negro
Peso (kg) 3,4
Peso con embalaje incluido (kg) 4,6
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 3780 x 338 x 223
Campos de aplicación
  • Fachada
  • Jardines acristalados
  • Cubiertas (p.ej. cocheras)
  • Superficies de ventanas y de cristal
Accesorios
