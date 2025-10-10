Limpiador para fachadas y piedra, 5l

El potente detergente elimina sin esfuerzo aceites, grasas, hollín, polvo y suciedad de emisiones de fachadas de piedra y aluminio, muros de piedra, terrazas y otras superficies de piedra.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaño embalaje (l) 5
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 1
Peso (kg) 5
Peso con embalaje incluido (kg) 5,4
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 192 x 145 x 248
Campos de aplicación
  • Terraza
  • Fachadas de aluminio
  • Superficies de piedra
  • Muros de piedra y de jardín
Accesorios
