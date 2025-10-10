Limpiador para fachadas y piedra, 5l
El potente detergente elimina sin esfuerzo aceites, grasas, hollín, polvo y suciedad de emisiones de fachadas de piedra y aluminio, muros de piedra, terrazas y otras superficies de piedra.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tamaño embalaje (l)
|5
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|1
|Peso (kg)
|5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|5,4
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|192 x 145 x 248
Equipos compatibles
Campos de aplicación
- Terraza
- Fachadas de aluminio
- Superficies de piedra
- Muros de piedra y de jardín