Limpiador para plástico RM 625, 5l

Para la limpieza a fondo de muebles de jardín, marcos de ventana de plástico, toboganes y otras superficies de plástico. Especialmente cuidadoso con los materiales.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaño embalaje (l) 5
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 1
Peso con embalaje incluido (kg) 5,3
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 200 x 150 x 260
Campos de aplicación
  • Equipos y herramientas de jardín
  • Muebles de jardín/terraza/balcón
  • Plástico
