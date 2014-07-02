Limpiador para plástico RM 625, 5l
Para la limpieza a fondo de muebles de jardín, marcos de ventana de plástico, toboganes y otras superficies de plástico. Especialmente cuidadoso con los materiales.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tamaño embalaje (l)
|5
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|5,3
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|200 x 150 x 260
Equipos compatibles
Campos de aplicación
- Equipos y herramientas de jardín
- Muebles de jardín/terraza/balcón
- Plástico