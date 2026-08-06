Alumínium nyél D23mm/140cm
Unfortunately, the desired product is not part of our current product range anymore. Accessories, cleaning products and operating instructions are still available. Switch to the current product range.
Kompatibilis készülékek
- Classic Mop Holder Flaps 40 cm
- Classic moptartó MultiLink 60 cm
- Classic moptartó MultiLink 80 cm
- Classic moptartó kombó 40 cm
- Classic moptartó kombó 50 cm
- Classic moptartó, MultiLink fedéllel, 40 cm
- Classic portörlő mop Tartó 100 cm
- Classic portörlő mop Tartó 120 cm
- Classic portörlő mop Tartó 60 cm
- Classic portörlő mop Tartó 80 cm
- Hajlítható poroló MultiLink 60 cm
- Kentucky moprögzítő 17,5 cm
- Lekerekített hálós kefe MultiLink
- Premium Mop Holder Flex MultiLink 40 cm
- Prémium moptartó Flex 40 cm
- Prémium moptartó Lamello 60 cm
- Prémium moptartó Lamello MultiLink 40 cm
- Prémium moptartó Lamello MultiLink 60 cm
- Prémium moptartó Pocket SafeClip 40 cm
- Prémium moptartó Pocket SafeClip MultiLink 40 cm
- Prémium moptartó pánt, MultiLink, 30 cm
- Prémium moptartó pánt, MultiLink, 40 cm
- Prémium moptartó tépőzáras 30 cm
- Prémium moptartó tépőzáras 40 cm
- Prémium moptartó tépőzáras 60 cm
- Prémium moptartó zsebes SafeClip 50 cm
- Standard moptartó zsebes 40 cm
- Standard moptartó zsebes MultiLink 40 cm
- Standard párnatartó illesztéssel 20 cm
- Standard vízlehúzó 55 cm
- Standard vízlehúzó 75 cm
- Standard vízlehúzó higiénikus területekhez 55 cm