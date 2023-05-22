Mikor érdemes tisztítani a fateraszt?

Legyen szó fa-, kő- vagy betonteraszról, minden szabadtéri terület különböző időjárási körülményeknek van kitéve. A szél, az eső és a napsütés is okozhat gondot a faterasznak. Különösen az őszi és téli hónapok tartós nedvessége támadhatja meg a fát, és teheti porózussá. Emellett nyáron az evés, buli és pihenés során keletkező kopásnyomok is megjelennek a fateraszon. Ez karcolások, repedések, foltok és elszíneződések formájában jelentkezhet.

De mikor van a legjobb idő a faterasz tisztítására? Javasolt évente kétszer alapvető tisztítást végezni. A faterasz tisztítása a kertészeti szezon kezdetén ajánlott: tavasszal, és ősszel, hogy felkészítsük a kertet a télre. A faterasz tisztítását és karbantartását mindig száraz időjárásban végezzük, hogy a fa alaposan megszáradhasson a tisztítás után.