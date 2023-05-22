FATERASZ TISZTÍTÁSA: HOGYAN TISZTÍTSUK MEG A FATERASZT GYORSAN ÉS KÖNNYEN
A terasz számos előnnyel jár, különösen nyáron. Használható pihenésre és napozásra, vagy barátokkal és családdal való együttlétre. A faterasz különösen népszerű, hiszen meleg természetességet sugároz, és hangulatos kültéri nappalivá varázsolja a szabadtéri területet. A fa hátránya azonban – a betonnal vagy kővel szemben – az érzékenysége, amely a használt fafajtától függően változik. Ahhoz, hogy hosszú ideig élvezhessük a fateraszt, fontos rendszeresen tisztítani és karbantartani. Íme néhány tipp a faterasz tisztításához.
Mikor érdemes tisztítani a fateraszt?
Legyen szó fa-, kő- vagy betonteraszról, minden szabadtéri terület különböző időjárási körülményeknek van kitéve. A szél, az eső és a napsütés is okozhat gondot a faterasznak. Különösen az őszi és téli hónapok tartós nedvessége támadhatja meg a fát, és teheti porózussá. Emellett nyáron az evés, buli és pihenés során keletkező kopásnyomok is megjelennek a fateraszon. Ez karcolások, repedések, foltok és elszíneződések formájában jelentkezhet.
De mikor van a legjobb idő a faterasz tisztítására? Javasolt évente kétszer alapvető tisztítást végezni. A faterasz tisztítása a kertészeti szezon kezdetén ajánlott: tavasszal, és ősszel, hogy felkészítsük a kertet a télre. A faterasz tisztítását és karbantartását mindig száraz időjárásban végezzük, hogy a fa alaposan megszáradhasson a tisztítás után.
Miért fontos a faterasz rendszeres tisztítása?
Számos oka van annak, hogy rendszeresen tisztítsuk a fateraszt:
- Csökkenthető vagy teljesen elkerülhető a szürkülés
- A faterasz megtartja megjelenését
- A zöld lerakódások (például a moha) eltávolításra kerülnek
- Nem lesznek csúszós foltok a fán
- Nem lesz vízmegállás vagy nedves foltok a fa körül fekvő szennyeződések miatt
- A káros gombák nem szaporodhatnak el
Előkészületek a tisztítás előtt
Mielőtt nekilátnál, minden kerti bútort és virágcserepet el kell távolítani, hogy akadálytalanul hozzáférhess a terasz minden sarkához. Ezután az egész szabadtéri területet söpörd le seprűvel! A lehullott levelek gyors és hatékony eltávolításához akkumulátoros lombfúvó és lombszívó is használható. Csak akkor helyezd vissza a kerti bútorokat a teraszra, ha biztos vagy benne, hogy a padló teljesen száraz! A száradási időt hatékonyan kihasználhatod a kerti bútorok tisztítására is.
Mi a legjobb módja a faterasz tisztításának?
A szennyeződés mértéke határozza meg, hogyan kell tisztítani a fateraszt. Ha csak levelek vagy némi zöld lerakódás gyűlt össze, általában gyorsan és könnyen tisztítható kézzel. Ehhez nem szükségesek különleges tisztítószerek. Ehelyett egy erős sörtéjű seprű, kézi kefe vagy egy hagyományos szivacs, némi meleg víz és szappan több mint elegendő a tisztítási folyamathoz.
Makacs lerakódások (például erős zöld lerakódások) esetén azonban egy kis extra segítségre van szükség. Egy fafelületekhez készült, hengerkefékkel felszerelt terasztisztító jól működik. Finoman és erőteljesen tisztít, minimális vízfelhasználással. A két kefehenger könnyedén fellazítja a szennyeződést, az őket fedő vízfúvókák pedig erősítik ezt a hatást, és egyszerre le is öblítik a szennyeződést. A vízellátás kézi szabályozásával egy szelep segítségével kezelhető a szennyeződés mértéke. Mivel az erős motor középen van rögzítve, és a kefék elérik a sarkokat és éleket, a ház falánál is könnyen eltávolítható a szennyeződés. A cserélhető keféknek köszönhetően fa- és sima kőfelületek is tisztíthatók.
Tipp
Annak érdekében, hogy kevesebb erőt kelljen alkalmaznod a terasztisztító használatakor, tartsd az eszközt sekély szögben, a lehető legközelebb a földhöz!
Magasnyomású mosó faterasz tisztításához
A faterasz karbantartásához nyugodtan használhatunk nagynyomású mosót, de ügyeljünk arra, hogy csak a megfelelő beállítással vagy tartozékkal használjuk! A fa puha anyag, és a fafajtától, valamint a feldolgozástól függően igen érzékeny lehet. Ezért a faterasz tisztításakor alkalmazott módszert és tartozékokat jól át kell gondolni. Mielőtt folytatnád, teszteld a választott módszert egy kevésbé feltűnő helyen! A nagynyomású mosó beállítása során figyelembe kell venni az anyag minőségét, kezelését és állapotát. Minél érzékenyebb az anyag, annál alacsonyabb legyen a nyomás. Így tisztítsd a fateraszt magasnyomású mosóval, tisztítószerrel és erőkefével:
1. lépés: tisztítószer alkalmazása
A terasz durva szennyeződései különösen jól eltávolíthatók, ha fatisztítószert viszünk fel a felületre (például a Vario-Power sugárcsövön keresztül), majd magasnyomású mosót használunk. A 3 az 1-ben fatisztítószer nemcsak alaposan tisztít, hanem UV-védelmet is nyújt, valamint tartalmaz egy természetes viaszkomponenst, amely ápolja a fát és védi a szennyeződéstől és nedvességtől. Egyenletesen nedvesítsd be a felületet habbal, és hagyd a tisztítószert 2-5 percig hatni!
2. lépés: súrolás
Az alapos tisztításhoz először távolítsd el a lapos sugárcsövet, és rögzítsd az erőkefét a nagynyomású mosóhoz! Az erőkefe használata különösen ajánlott a fateraszon, mert a finom sörték bejutnak a felület barázdáiba. A kefében három magasnyomású fúvóka is található, amelyek növelik a kefe tisztítóerejét. Most egyenletesen mozgasd az erő kefét előre-hátra, miközben vizet adagolsz! Mindig a fa szálirányában súrold!
3. lépés: tisztítószer újraalkalmazása
A hosszantartó védelem érdekében a 3 az 1-ben fatisztító szert ismét alkalmazhatjuk. Ehhez rögzítsd a sugárcsövet a nagynyomású mosóhoz, majd egyenletesen vidd fel a tisztítószert a fa felületére a lapos sugárcsővel, és hagyd hatni (lásd 1. lépés)!
4. lépés: Faterasz leöblítése
Végül öblítsd le a fateraszt a lapos sugárcsővel a fa szálirányában! A faterasz tisztításakor csak a lapos sugárcsövet használd, mivel a pontszerű robbantás vagy szennyeződés eltávolítók károsíthatják a felületet a folyamat során! Az öblítés során tarts 30 cm-es távolságot a felszíntől az ideális eredmény érdekében!
Ezt követően hagyd a teraszt megszáradni! A fateraszokat különösen kíméletesen és alacsony víznyomással is lehet tisztítani egy beépített öblítőfunkcióval rendelkező felülettisztítóval.
Durva szennyeződések és szürke elszíneződések eltávolítása a fateraszról
Az időjárás és a mindennapi teraszhasználatából adódó durva szennyeződések (szinte) elkerülhetetlenek. A fa idővel szürke lesz a nedvesség és a napsütés miatt, vagy lerakódások és foltok alakulnak ki rajta. Ezek eltávolításához először röviden permetezd meg a fateraszt vízzel! Ezután söpörd le egy seprűvel vagy kézi kefével az összes maradék szennyeződést! A fa szürke elszíneződésének kezelésére speciális tisztítószerek kaphatók a piacon. A tisztítószert fel kell vinni a fára, és több órán át hagyni kell hatni, mielőtt tiszta vízzel leöblíted.
Zöld lerakódások eltávolítása
A nedves, zöld lerakódások csúszós rendetlenséget okoznak a fateraszon. A fa egyre csúszósabb lesz a nedvesség miatt, amely a mohában és más növényzetben lerakódik. A balesetek megelőzése érdekében a mohát azonnal el kell távolítani a fateraszról. Házi szerek (például egy kis meleg víz, kukoricakeményítő és szódabikarbóna) kiválóan alkalmasak erre a célra. Ezzel az oldattal készíthetsz egy tisztító pasztát a zöld lerakódások és a moha eltávolítására. Adj három evőkanál kukoricakeményítőt kb. 500 ml meleg vízhez, és jól keverd össze, hogy a keményítő feloldódjon! A paszta elkészítésekor ügyelj arra, hogy ne képződjenek csomók! Ezután tedd a kissé krémes keveréket egy edénybe 100 g szódabikarbónával, és önts rá 5 liternyi vizet! Forrald fel a keveréket a tűzhelyen!
Most következik a tisztító paszta felvitele a fateraszra: súrold egy kefével vagy kézi kefével! Néhány óra áztatás után a keveréket alaposan öblítsd le a fateraszról egy kerti tömlő segítségével!
Faterasz és -lécek tisztítása más házi szerekkel
A szóda-keményítő keveréken kívül más házi szerek is használhatók a faterasz karbantartásához. A hígított mosogatószer például segít az egyszerű foltok ellen. Néhány csepp mosogatószer vízzel feloldva elegendő. Egyszerűen oszlasd el bőségesen a faléceken, majd alaposan súrold meg egy kefével vagy sörtekefével! Végül öblítsd le a teraszt tiszta vízzel! A folyékony szappan is működik. Vigyél fel hígítatlan szappant a fa teraszra, súrold egy kefével, majd alaposan öblítsd le tiszta vízzel!
Faterasz karbantartása olajjal
A fa zárásához és az újbóli szennyeződés elkerüléséhez speciális faolajat lehet felvinni a tisztítás után. Az olaj nemcsak segít a fának megtartani a színét, hanem lezárja a repedéseket és az anyag egyenetlenségeit is, emellett védi a nedvesség ellen. Néhány fatisztítószer a fát is megvédi, így nincs szükség utólagos kezelésre olajjal.