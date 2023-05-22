TERASZKŐ TISZTÍTÁSA: ÚTMUTATÓ LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE
Különösen a melegebb hónapokban, a terasz gyakran használatos extra élettérként és étkezőként. Hiszen bőven van hely, hogy kényelmesen együtt üljünk, együnk vagy napozzunk. Ahhoz azonban, hogy a szabadtéri terület tényleg a legjobb formáját hozza, a teraszkövet évente legalább kétszer alaposan meg kell tisztítani. Ezekkel a tippekkel és trükkökkel a terasz újra ragyogni fog:
Mire figyeljünk a teraszkő tisztítása közben?
A betonból vagy természetes kőből készült teraszok nemcsak modern megjelenésükkel nyűgöznek le, hanem egyszerű karbantartásukkal is. A fateraszokkal összehasonlítva, a sima felületű teraszkövek könnyebben tisztíthatók. Azonban teljesen normális, hogy ezeken az anyagokon is láthatók használati nyomok: egy idő után nemcsak foltok halmozódnak fel a kőlapokon, hanem algák, moha és gyomok is megtelepednek a hézagokban. Ez nemcsak csúnya látvány, de veszélyes is lehet, különösen a moha és alga gyorsan csúszóssá válik. De mi a legjobb módja a teraszkövek tisztításának?
A teraszkövek és betonteraszkövek tisztításához a kerttulajdonosok használhatnak elektromos eszközöket és vegyszeres tisztítószereket, valamint környezetbarát házi szereket is. Az alábbiak vonatkoznak rá: a teraszkövek védelme érdekében a tisztítási módszert mindig az anyaghoz kell igazítani. Az eszközök (például hézagkaparók, magasnyomású mosók, felülettisztítók vagy terasztisztítók) ugyanolyan jól használhatók, mint a bevált háztartási szerek.
Távolítsd el a koszt a teraszkőről!
Mielőtt a teraszt alaposan meg lehetne tisztítani, először el kell távolítani a durva szennyeződéseket a felületről. Ez extra munkát jelent, de megakadályozza a szennyeződés további elterjedését a teraszkövek tisztítása során. A laza törmelékeket (például a leveleket vagy az ágakat) legjobb szalma- vagy műanyagseprűvel eltávolítani. A fémgereblyék nemcsak zajosak – ami zavarhatja a szomszédokat –, hanem károsíthatják is a felületet. Azoknak, akiknek különösen nagy szabadtéri teraszuk van, érdemes egy seprőgépet használniuk. Ez nemcsak időt takarít meg, hanem energiát is.
Tipp
A moha és alga kialakulásának megelőzése érdekében a teraszköveket rendszeresen, lehetőleg évente többször is meg kell tisztítani.
A hézagok tisztítása
Miután a terasz felületét letakarítottad, itt az ideje, hogy a hézagokat is kitisztítsd. A gyomok eltávolításához használj hézagkaparót! Húzd végig a hézagokon, és lazítsd fel a megrekedt zöldeket, gyomokat vagy mohát! Ez a folyamat nagyon időigényes és türelmet igényel, de megéri az erőfeszítést. Ha nincs kéznél hézagkaparó, egy kerti spatula is megfelel. A vezeték nélküli gyomeltávolító hatékonyabb és kíméletesebb a hát számára. Azok, akik egyszerűbb alternatívát preferálnak, forró vizet is alkalmazhatnak. Ennek előnye az, hogy olcsó és ökológiailag biztonságos, emellett szó szerint a gyökereknél támadja a gyomokat, mivel elpusztítja a növény sejtszerkezetét, amely idővel elhal. Az eljárás hátránya, hogy a gyomok kezdetben megmaradnak, és az alkalmazást többször meg kell ismételni, hogy hatása legyen.
Miután a teraszhézagokat megtisztítottad és minden laza törmeléket eltávolítottál a teraszról, itt az ideje, hogy alaposan letakarítsd a teraszköveket!
A teraszkő tisztítása: foltok és elszíneződések eltávolítása
Vörösbor- és szószfoltok az asztal körül, vagy zsírcseppek a grill alatt; ha nyáron zajos esték után foltok piszkolják a teraszt, gyors cselekvésre van szükség. Ennek az az oka, hogy – különösen a porózus felületű teraszkövek esetében – a folyadékok gyorsan beszívódnak, és elszíneződést okozhatnak, amelyet később nehéz eltávolítani. Kiváltképp a zsír és olaj hagy makacs foltokat a beton- vagy kőpadlókon. Kőfelületek tisztítószerei vagy speciális betontisztítók jó módja lehetnek az ilyen típusú foltok eltávolításának. Megkülönböztetünk közvetlenül alkalmazott és hígítandó tisztítószereket. Az utóbbi esetében fontos a megfelelő arány fenntartása. A tisztítószert fel kell vinni az érintett területekre, és kb. 2-5 percig hatni hagyni. Ezután öblítsd le a területeket tiszta vízzel! Alternatívaként a terasz házi szerekkel is tisztítható. Higíthatsz például szappant meleg vízben vagy saját tisztítószert is készíthetsz. Csak egy kis szódabikarbónára vagy ecetre van szükség. Azonban mielőtt dolgozni kezdenél, ajánlott a tisztítószert a terasz egy kevésbé feltűnő részén tesztelni. Ha az anyag elszíneződik, a legjobb a professzionális segédeszközökre és tisztítószerekre hagyatkozni.
Ha a házi szerek megfelelőek számodra, így járj el: először hígítsd vízzel, és bőségesen oszlasd el a terasz felületén. Az ecetet közvetlenül vagy 1:1 arányban vízzel hígítva lehet alkalmazni. A szódabikarbóna esetében 1-5 evőkanálnyit oldjunk fel 10 liter vízben, a szennyezettség mértékétől függően. A keveréket most 15-20 percig kell hatni hagyni. Ezután a teraszt egy súrolóval tisztítsd meg, és végül öblítsd le tiszta vízzel!
Teraszkő tisztítása nagynyomású mosóval
A teljes terasz felszínéről származó szennyeződések alapos eltávolításához a nagynyomású mosó ideális. Mivel a víz akár 180 bar nyomással csapódik a földhöz, rendkívül megbízhatóan tisztítja a felületeket, amely nagyon kényelmes és időtakarékos módja a teraszkövek tisztításának. De légy óvatos: a direkt vízsugár az anyagtól függően károsíthatja a teraszköveket. A magas nyomás alatt történő tisztítás eltávolíthatja a makacs szennyeződéseket, de az érzékenyebb anyagokat csak alacsony nyomással érdemes takarítani. A gyengébb anyagok esetében ajánlott a magasnyomású mosót felülettisztítóval együtt használni. Kevés szennyeződés esetén az optimális tisztításhoz használj kézi tisztítót erőkefével!
Takarítás terasztisztítóval
A magasnyomású mosók mellett elektromos terasztisztító is alkalmas a teraszkövek tisztítására. A két forgó és cserélhető hengerkefe kombinációjának, valamint az integrált vízellátásnak köszönhetően még a makacs szennyeződések és zöld lerakódások is fellazíthatók a fa- és kőfelületeken egyaránt. Az igénybevett felülethez szükséges vízmennyiség igazítható. Csak annyi vizet használj, amennyi szükséges!
Így tisztítsd meg a teraszköveket néhány lépésben:
1. lépés: Mielőtt elkezdenéd, először csatlakoztasd a terasztisztítót a vízellátáshoz! Ehhez egy szokványos kerti tömlő tökéletesen elegendő.
2. lépés: A tömlő csatlakoztatása után nyisd meg a vízellátást, amely a fogantyún található! Itt állítható be a kívánt vízmennyiség a terasz tisztításához. Betonhoz általában kevesebb vízre van szükség, fához vagy kőhöz valamivel több víz szükséges.
3. lépés: A kezdéshez kapcsold be a készüléket! A teraszkövek optimális tisztításához a terasztisztítót egyenletesen mozgatva előre és hátra kell a felszín fölött tartani. A hátra forgó hengerek fellazítják a szennyeződést, amelyet az integrált vízsugár azonnal lemos.
4. lépés: Az egész felületet röviden öblítsük le a kerti tömlővel, és a teraszkövek tiszták lesznek.
Hogyan tisztítsd meg a természetes kőből készült teraszlapokat?
A természetes kőből készült teraszok (mint a gránit, márvány, homokkő vagy mészkő) strapabírók, kopásállók és megtartják eredeti színüket. A hátrányuk viszont, hogy a természetes anyagban apró mélyedések vannak, amelyekben a szennyeződés és a zöld lerakódások megtelepednek. Mielőtt azonban közvetlenül a magasnyomású mosót vagy elektromos terasztisztítót használnál, ismerd meg a kő keménységét! Minél keményebb egy kő, annál kevésbé érzékeny az elektromos eszközökre. Nagyon kemény anyagokat (például gránitot vagy bazaltot) gond nélkül lehet magas nyomással tisztítani. A puhább természetes kövek esetében inkább alacsony nyomással vagy kézzel kell tisztítani. A kisebb felületű területek tisztításához pH-semleges szappan, kevés víz és kefe ajánlott. Ha nagyobb természetes kő felületeket szeretnél hatékonyan tisztítani, használj elektromos terasztisztítót vagy magasnyomású mosót felülettisztítóval!
Hogyan tisztíts betonteraszt?
A beton tartós és strapabíró, de hátránya, hogy erősen szívja a nedvességet. A folyadékok a nyitott pórusokon keresztül gyorsabban jutnak be, mint a természetes kő esetében. Ezért javasolt a beton teraszok felületeinek kis vízmennyiséggel történő tisztítása. A kisebb foltok vagy szennyeződések esetében a súroló homok segíthet. Ez csiszolópapírhoz hasonlóan működik és hatékonyan feloldja a száradt szennyeződést.
A zöld lerakódások és algák eltávolítása meleg vízzel és súrolóval történik. A környezetbarát tisztításhoz a legjobb a biológiailag lebomló szappan. Ehhez először oldjuk fel a szappant langyos vízben, majd vigyük fel a felületre és hagyjuk a keveréket 20-30 percig hatni! Ezután súroljuk a felületet súrolókefével vagy kézi kefével! Végül a teraszt alaposan öblítsük le tiszta vízzel, hogy eltávolítsuk az összes szappanmaradványt!