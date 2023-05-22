Mire figyeljünk a teraszkő tisztítása közben?

A betonból vagy természetes kőből készült teraszok nemcsak modern megjelenésükkel nyűgöznek le, hanem egyszerű karbantartásukkal is. A fateraszokkal összehasonlítva, a sima felületű teraszkövek könnyebben tisztíthatók. Azonban teljesen normális, hogy ezeken az anyagokon is láthatók használati nyomok: egy idő után nemcsak foltok halmozódnak fel a kőlapokon, hanem algák, moha és gyomok is megtelepednek a hézagokban. Ez nemcsak csúnya látvány, de veszélyes is lehet, különösen a moha és alga gyorsan csúszóssá válik. De mi a legjobb módja a teraszkövek tisztításának?

A teraszkövek és betonteraszkövek tisztításához a kerttulajdonosok használhatnak elektromos eszközöket és vegyszeres tisztítószereket, valamint környezetbarát házi szereket is. Az alábbiak vonatkoznak rá: a teraszkövek védelme érdekében a tisztítási módszert mindig az anyaghoz kell igazítani. Az eszközök (például hézagkaparók, magasnyomású mosók, felülettisztítók vagy terasztisztítók) ugyanolyan jól használhatók, mint a bevált háztartási szerek.