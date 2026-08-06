Egytárcsás gép BDS 43/ Orbital C Spray
Az új orbitális BDS 43 / Orbital C Spray egytárcsás gép sokféle alkalmazási területre alkalmas az épületek tisztításakor. Az integrált permetező fúvókáknak köszönhetően a mély szőnyegtisztításhoz is kiválóan megfelel.
A 43 centiméteres munkaszélességgel és az alkalmazások széles skálájával az új orbitális egytárcsás gépünket, a BDS 43 / Orbital C Spray-t az épülettisztítás területére terveztük. A gép az orbitális és rotációs mozgásokat állandó rezgéssé ötvözi, ezáltal növelve a maximális tisztítási hatékonyságot. Továbbá a gép permetező fúvókákkal van felszerelve kifejezetten szőnyegtisztításhoz, ezek a fúvókák a szükséges mennyiségű tisztítószert nagy területeken egyenletesen oszlatják el, és a kitűnő tisztítási eredmények mellett rövid száradási időt is biztosítanak. Az orbitális mozgás hatékonysága: a robusztus gép nagyon egyszerűen használható és masszív, ami magas szintű felhasználóbarát és fáradtságmentes munkát garantál - akár a súrolás, a bevonatok eltávolítása, a polírozás vagy a kristályosítás során is.
Jellemzők és előnyök
Intuitív és egyszerű kezelésKényelmesen és könnyen kezelhető. Nagyon jó egyensúly és csendes működés. Segít kiküszöbölni a működésből adódó hibákat.
Fordított fogantyú módMegnöveli a kefe nyomását 38-ról akár 55 kilogrammra is. Nagy tisztítási hatékonyság nehéz körülmények között is. Könnyű munka szűk helyeken is.
Beépített, állítható szórófejekA pontos vízhozam és a magas területi teljesítmény érdekében. Kiváló tisztítási eredmény és rövid száradási idő.
Roto-orbitális mozgás
- Kiváló súrolási eredmény, akár 50% -kal kevesebb tisztítási idő mellett.
- Kiváló tisztítási eredmény minden padlótípus esetében.
- Alacsony takarítási és betanítási költségek.
90 ° -ban dönthető fej
- Lehetővé teszi a pad egyszerű és gyors cseréjét.
- Növeli a kényelmet, nem hagy a padlón nedves foltokat.
Erőteljes motor
- Robusztus méret, hosszú élettartam
- Erőteljes motor, sokrétű felhasználási lehetőségek
- Alacsony üzemeltetési és szervizköltségek
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Hálózati üzem
|Kefék munkaszélessége (mm)
|430
|Munkamagasság (mm)
|100
|Tartály, friss mosó (l)
|12
|Kefefordulatszám (fordulat)
|60
|Kefenyomás (kg)
|38 - 55
|Oszcillációk (O/min)
|1500
|Zajszint (dB (A))
|59
|Tápfeszültség (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50
|Szín
|antracit
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|54,5
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|430 x 520 x 1070
A csomag tartalma
- Tartály: 12 l
- Meghajtó tárcsa
Felszereltség
- Hálózati üzem
Videók
Alkalmazási területek
- Ideális irodákban, gyártósorokon, kiskereskedelmi létesítményekben, szállodákban, étkezdékben, kórházakban és iskolákban
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