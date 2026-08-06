Egytárcsás gép BDS 43/ Orbital C Spray

Az új orbitális BDS 43 / Orbital C Spray egytárcsás gép sokféle alkalmazási területre alkalmas az épületek tisztításakor. Az integrált permetező fúvókáknak köszönhetően a mély szőnyegtisztításhoz is kiválóan megfelel.

A 43 centiméteres munkaszélességgel és az alkalmazások széles skálájával az új orbitális egytárcsás gépünket, a BDS 43 / Orbital C Spray-t az épülettisztítás területére terveztük. A gép az orbitális és rotációs mozgásokat állandó rezgéssé ötvözi, ezáltal növelve a maximális tisztítási hatékonyságot. Továbbá a gép permetező fúvókákkal van felszerelve kifejezetten szőnyegtisztításhoz, ezek a fúvókák a szükséges mennyiségű tisztítószert nagy területeken egyenletesen oszlatják el, és a kitűnő tisztítási eredmények mellett rövid száradási időt is biztosítanak. Az orbitális mozgás hatékonysága: a robusztus gép nagyon egyszerűen használható és masszív, ami magas szintű felhasználóbarát és fáradtságmentes munkát garantál - akár a súrolás, a bevonatok eltávolítása, a polírozás vagy a kristályosítás során is.

Jellemzők és előnyök
Egytárcsás gép BDS 43/ Orbital C Spray: Intuitív és egyszerű kezelés
Intuitív és egyszerű kezelés
Kényelmesen és könnyen kezelhető. Nagyon jó egyensúly és csendes működés. Segít kiküszöbölni a működésből adódó hibákat.
Egytárcsás gép BDS 43/ Orbital C Spray: Fordított fogantyú mód
Fordított fogantyú mód
Megnöveli a kefe nyomását 38-ról akár 55 kilogrammra is. Nagy tisztítási hatékonyság nehéz körülmények között is. Könnyű munka szűk helyeken is.
Egytárcsás gép BDS 43/ Orbital C Spray: Beépített, állítható szórófejek
Beépített, állítható szórófejek
A pontos vízhozam és a magas területi teljesítmény érdekében. Kiváló tisztítási eredmény és rövid száradási idő.
Roto-orbitális mozgás
  • Kiváló súrolási eredmény, akár 50% -kal kevesebb tisztítási idő mellett.
  • Kiváló tisztítási eredmény minden padlótípus esetében.
  • Alacsony takarítási és betanítási költségek.
90 ° -ban dönthető fej
  • Lehetővé teszi a pad egyszerű és gyors cseréjét.
  • Növeli a kényelmet, nem hagy a padlón nedves foltokat.
Erőteljes motor
  • Robusztus méret, hosszú élettartam
  • Erőteljes motor, sokrétű felhasználási lehetőségek
  • Alacsony üzemeltetési és szervizköltségek
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Hálózati üzem
Kefék munkaszélessége (mm) 430
Munkamagasság (mm) 100
Tartály, friss mosó (l) 12
Kefefordulatszám (fordulat) 60
Kefenyomás (kg) 38 - 55
Oszcillációk (O/min) 1500
Zajszint (dB (A)) 59
Tápfeszültség (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50
Szín antracit
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 54,5
Méretek (H × Sz × M) (mm) 430 x 520 x 1070

A csomag tartalma

  • Tartály: 12 l
  • Meghajtó tárcsa

Felszereltség

  • Hálózati üzem

Videók

Alkalmazási területek
  • Ideális irodákban, gyártósorokon, kiskereskedelmi létesítményekben, szállodákban, étkezdékben, kórházakban és iskolákban
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