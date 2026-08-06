A 43 centiméteres munkaszélességgel és az alkalmazások széles skálájával az új orbitális egytárcsás gépünket, a BDS 43 / Orbital C Spray-t az épülettisztítás területére terveztük. A gép az orbitális és rotációs mozgásokat állandó rezgéssé ötvözi, ezáltal növelve a maximális tisztítási hatékonyságot. Továbbá a gép permetező fúvókákkal van felszerelve kifejezetten szőnyegtisztításhoz, ezek a fúvókák a szükséges mennyiségű tisztítószert nagy területeken egyenletesen oszlatják el, és a kitűnő tisztítási eredmények mellett rövid száradási időt is biztosítanak. Az orbitális mozgás hatékonysága: a robusztus gép nagyon egyszerűen használható és masszív, ami magas szintű felhasználóbarát és fáradtságmentes munkát garantál - akár a súrolás, a bevonatok eltávolítása, a polírozás vagy a kristályosítás során is.