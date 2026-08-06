Súroló-szívógép B 110 R Bc+D75+DOSE

A könnyen kezelhető B 110 R ráülős súrolószívó gép 75 centiméteres munkaszélességgel, két tárcsakefével, továbbá Auto Fill funkcióval rendelkezik, amely a 110 literes frissvíz-tartály gyors feltöltésére szolgál.

Óránkénti 4500 m2 / órás teljesítményre tervezték az akkumulátoros, nagyon kompakt és jól manőverezhető B 110 R ráülős súrolószívó gépünket, amely egy nagyon átfogó felszereltségi csomaggal rendelkezik, továbbá megbízható tárcsakefe-rendszerrel illetve 75 centiméteres munkaszélességgel, valamint 110 literes tartályokkal a frissvíz és a szennyvíz számára. Minden funkció kényelmesen kezelhető, felhasználóbarát, és a 30 nyelven elérhető nagy, színes kijelzőn keresztül vezérelhető, ráadásul a színkódolt kezelőelemek még jobban megkönnyítik a kezelést. Az integrált KIK kulcsrendszer lehetővé teszi a fontos gépfunkciókhoz való hozzáférési jogosultságok egyedi hozzárendelését, hatékonyan segítve az üzemeltetési hibák elkerülését. Az Auto Fill funkció, a Dose tisztítószer-adagoló rendszer és a sebességfüggő vízadagolás alapfelszereltségként járul hozzá az időtakarékos feltöltéshez és az erőforrásokat kímélő fogyasztáshoz. A felhasználó a kivételes vezetési kényelemből és a magas szintű biztonságból is profitál a rugalmas ülésmagasság-állításnak és a nappali menetfényeknek köszönhetően.

Jellemzők és előnyök
Súroló-szívógép B 110 R Bc+D75+DOSE: Állítható magasságú ülés
Állítható magasságú ülés
Tökéletes ülő helyzet beállítása, függetlenül a kezelő fizikai magasságától. Kiváló, kényelmes ülés az út során. Hosszabb, és a fáradtságtól megkímélő munkaintervallumokat tesz lehetővé
Súroló-szívógép B 110 R Bc+D75+DOSE: A sebességtől függő vízadagolás
A sebességtől függő vízadagolás
Csökkenti a vízellátást a kanyarodáskor, illetve a lassú működtetés során. A víztakarékos funkció növeli a területi teljesítményt. Gyorsabban szárad a talaj, ráadásul kisebb annak a kockázata, hogy a kanyarokban megmaradjon a víz.
Súroló-szívógép B 110 R Bc+D75+DOSE: Innovatív KIK rendszer
Innovatív KIK rendszer
Színkóddal ellátott kulcsok a különböző hozzáférési jogokhoz, illetve az operációs hibák elkerülése végett. A tisztítási módok és egyéb funkciók minden felhasználó számára előre beállíthatók. Optimális beállítás az adott felhasználó egyedi feladataihoz.
Robusztus alumínium öntött szívórúd
  • Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért.
  • A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
  • Fallal való érintkezéskor elhúzódik, elkerülve ezzel a károsodást.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Vonóhajtás Vonómotor
Kefék munkaszélessége (mm) 750
Szívás munkaszélessége (mm) 950
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 110 / 110
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) 4500
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 3150
Akkumulátor (V) 24
Akkumulátor üzemideje (h) max. 4
Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V) 100 - 230
Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz) 50 - 60
Emelkedési képesség (%) 10
Kefefordulatszám (fordulat) 180
Kefenyomás (g / cm²) 40
Vízfogyasztás (l/min) max. 5,7
Zajszint (dB (A)) 59
Felvételi teljesítmény (W) ig 2350
Megengedett össztömeg (kg) 650
A szoftverfrissítések elérhetők 2032-01-01
Súly tartozékok nélkül (kg) 251
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1695 x 975 x 1315

A csomag tartalma

  • Beépített töltőkészülék
  • Szívógerenda, hajlított
  • tisztítószer-adagoló tartály zárt láncú rendszerrel

Felszereltség

  • Auto-Fill
  • Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer
  • Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
  • Automatikus vízstop
  • DOSE
  • Parkolófék
  • Mágnesszelep
  • 2 tartályos rendszer
  • Állítható magasságú ülés
  • Frissvíz-szintkijelzés: Víznyomáson keresztül
  • szabványos nappali menetfény
  • csekély, legfeljebb 0,25%-os tisztítószer-adagolás
  • masszív elülső lökhárító
  • sebességfüggő vízadagolással
  • a szoftverfrissítés és a veszteségfelmérés távolról is elvégezhető a Kärcher flottakezelő segítségével
  • Kärcher szín- és működési koncepció
  • Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
  • Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
  • elektromos és mechanikus úszókapcsoló
  • Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Súroló-szívógép B 110 R Bc+D75+DOSE
Súroló-szívógép B 110 R Bc+D75+DOSE
Súroló-szívógép B 110 R Bc+D75+DOSE
Súroló-szívógép B 110 R Bc+D75+DOSE
Súroló-szívógép B 110 R Bc+D75+DOSE
Súroló-szívógép B 110 R Bc+D75+DOSE
Súroló-szívógép B 110 R Bc+D75+DOSE

Videók

Alkalmazási területek
  • Tökéletes szupermarketekben, bevásárlóközpontokban vagy kórházakban történő használatra
  • Alkalmas gyártási területek és raktárak tisztítására is.
Tartozékok
Tisztítószerek