Súroló-szívógép B 110 R Bc+D75+DOSE
A könnyen kezelhető B 110 R ráülős súrolószívó gép 75 centiméteres munkaszélességgel, két tárcsakefével, továbbá Auto Fill funkcióval rendelkezik, amely a 110 literes frissvíz-tartály gyors feltöltésére szolgál.
Óránkénti 4500 m2 / órás teljesítményre tervezték az akkumulátoros, nagyon kompakt és jól manőverezhető B 110 R ráülős súrolószívó gépünket, amely egy nagyon átfogó felszereltségi csomaggal rendelkezik, továbbá megbízható tárcsakefe-rendszerrel illetve 75 centiméteres munkaszélességgel, valamint 110 literes tartályokkal a frissvíz és a szennyvíz számára. Minden funkció kényelmesen kezelhető, felhasználóbarát, és a 30 nyelven elérhető nagy, színes kijelzőn keresztül vezérelhető, ráadásul a színkódolt kezelőelemek még jobban megkönnyítik a kezelést. Az integrált KIK kulcsrendszer lehetővé teszi a fontos gépfunkciókhoz való hozzáférési jogosultságok egyedi hozzárendelését, hatékonyan segítve az üzemeltetési hibák elkerülését. Az Auto Fill funkció, a Dose tisztítószer-adagoló rendszer és a sebességfüggő vízadagolás alapfelszereltségként járul hozzá az időtakarékos feltöltéshez és az erőforrásokat kímélő fogyasztáshoz. A felhasználó a kivételes vezetési kényelemből és a magas szintű biztonságból is profitál a rugalmas ülésmagasság-állításnak és a nappali menetfényeknek köszönhetően.
Jellemzők és előnyök
Állítható magasságú ülésTökéletes ülő helyzet beállítása, függetlenül a kezelő fizikai magasságától. Kiváló, kényelmes ülés az út során. Hosszabb, és a fáradtságtól megkímélő munkaintervallumokat tesz lehetővé
A sebességtől függő vízadagolásCsökkenti a vízellátást a kanyarodáskor, illetve a lassú működtetés során. A víztakarékos funkció növeli a területi teljesítményt. Gyorsabban szárad a talaj, ráadásul kisebb annak a kockázata, hogy a kanyarokban megmaradjon a víz.
Innovatív KIK rendszerSzínkóddal ellátott kulcsok a különböző hozzáférési jogokhoz, illetve az operációs hibák elkerülése végett. A tisztítási módok és egyéb funkciók minden felhasználó számára előre beállíthatók. Optimális beállítás az adott felhasználó egyedi feladataihoz.
Robusztus alumínium öntött szívórúd
- Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért.
- A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
- Fallal való érintkezéskor elhúzódik, elkerülve ezzel a károsodást.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Vonómotor
|Kefék munkaszélessége (mm)
|750
|Szívás munkaszélessége (mm)
|950
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|110 / 110
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|4500
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|3150
|Akkumulátor (V)
|24
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 4
|Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V)
|100 - 230
|Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz)
|50 - 60
|Emelkedési képesség (%)
|10
|Kefefordulatszám (fordulat)
|180
|Kefenyomás (g / cm²)
|40
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 5,7
|Zajszint (dB (A))
|59
|Felvételi teljesítmény (W)
|ig 2350
|Megengedett össztömeg (kg)
|650
|A szoftverfrissítések elérhetők
|2032-01-01
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|251
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1695 x 975 x 1315
A csomag tartalma
- Beépített töltőkészülék
- Szívógerenda, hajlított
- tisztítószer-adagoló tartály zárt láncú rendszerrel
Felszereltség
- Auto-Fill
- Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- Automatikus vízstop
- DOSE
- Parkolófék
- Mágnesszelep
- 2 tartályos rendszer
- Állítható magasságú ülés
- Frissvíz-szintkijelzés: Víznyomáson keresztül
- szabványos nappali menetfény
- csekély, legfeljebb 0,25%-os tisztítószer-adagolás
- masszív elülső lökhárító
- sebességfüggő vízadagolással
- a szoftverfrissítés és a veszteségfelmérés távolról is elvégezhető a Kärcher flottakezelő segítségével
- Kärcher szín- és működési koncepció
- Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
- Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
- elektromos és mechanikus úszókapcsoló
- Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Videók
Alkalmazási területek
- Tökéletes szupermarketekben, bevásárlóközpontokban vagy kórházakban történő használatra
- Alkalmas gyártási területek és raktárak tisztítására is.