Óránkénti 4500 m2 / órás teljesítményre tervezték az akkumulátoros, nagyon kompakt és jól manőverezhető B 110 R ráülős súrolószívó gépünket, amely egy nagyon átfogó felszereltségi csomaggal rendelkezik, továbbá megbízható tárcsakefe-rendszerrel illetve 75 centiméteres munkaszélességgel, valamint 110 literes tartályokkal a frissvíz és a szennyvíz számára. Minden funkció kényelmesen kezelhető, felhasználóbarát, és a 30 nyelven elérhető nagy, színes kijelzőn keresztül vezérelhető, ráadásul a színkódolt kezelőelemek még jobban megkönnyítik a kezelést. Az integrált KIK kulcsrendszer lehetővé teszi a fontos gépfunkciókhoz való hozzáférési jogosultságok egyedi hozzárendelését, hatékonyan segítve az üzemeltetési hibák elkerülését. Az Auto Fill funkció, a Dose tisztítószer-adagoló rendszer és a sebességfüggő vízadagolás alapfelszereltségként járul hozzá az időtakarékos feltöltéshez és az erőforrásokat kímélő fogyasztáshoz. A felhasználó a kivételes vezetési kényelemből és a magas szintű biztonságból is profitál a rugalmas ülésmagasság-állításnak és a nappali menetfényeknek köszönhetően.