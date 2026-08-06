Hosszú munkaszakaszok, kiváló tisztítási eredmények - nem probléma a 75 centiméteres munkaszélességű B 110 R ráülős padlósúroló gépünk széleskörű felszereltségének és a bevált tárcsakefés technikának köszönhetően. A felszereltséghez tartozik egy 170 Ah-s akkumulátor kompatibilis beépített töltővel, 110 literes tartálykapacitás, sebességfüggő vízadagolás és a DOSE tisztítószer-adagoló rendszer. Az okos Auto Fill funkció és az automatikus tartályöblítő rendszer alapfelszereltségként szerepel a frissvíztartály gyors feltöltéséhez vagy a szennyezett víztartály mélytisztításához. A több mint 30 nyelven használható színes kijelző lehetővé teszi a gép egyszerű kezelését, a felhasználó számára előnyös továbbá a rugalmas ülésmagasság-beállítás és a messziről látható nappali menetfények. A KIK kulcsrendszerrel a gép funkcióihoz különböző hozzáférési jogosultságokat lehet könnyen kiosztani a különböző felhasználóknak. És végül, de nem utolsósorban a B 110 R csatlakozik modern flottakezelő rendszerünkhöz, a Kärcher Fleet-hez - a legfontosabb működési paraméterek valós idejű nyomon követéséhez.