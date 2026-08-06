Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 170Ah+D75+DOSE+Fleet

A könnyen kezelhető B 110 R padlósúroló gépünk DOSE tisztítószer-adagoló rendszerrel és a KIK kulcsrendszerrel rendelkezik a kezelési hibák elkerülése érdekében.

Hosszú munkaszakaszok, kiváló tisztítási eredmények - nem probléma a 75 centiméteres munkaszélességű B 110 R ráülős padlósúroló gépünk széleskörű felszereltségének és a bevált tárcsakefés technikának köszönhetően. A felszereltséghez tartozik egy 170 Ah-s akkumulátor kompatibilis beépített töltővel, 110 literes tartálykapacitás, sebességfüggő vízadagolás és a DOSE tisztítószer-adagoló rendszer. Az okos Auto Fill funkció és az automatikus tartályöblítő rendszer alapfelszereltségként szerepel a frissvíztartály gyors feltöltéséhez vagy a szennyezett víztartály mélytisztításához. A több mint 30 nyelven használható színes kijelző lehetővé teszi a gép egyszerű kezelését, a felhasználó számára előnyös továbbá a rugalmas ülésmagasság-beállítás és a messziről látható nappali menetfények. A KIK kulcsrendszerrel a gép funkcióihoz különböző hozzáférési jogosultságokat lehet könnyen kiosztani a különböző felhasználóknak. És végül, de nem utolsósorban a B 110 R csatlakozik modern flottakezelő rendszerünkhöz, a Kärcher Fleet-hez - a legfontosabb működési paraméterek valós idejű nyomon követéséhez.

Jellemzők és előnyök
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 170Ah+D75+DOSE+Fleet: Állítható magasságú ülés
Állítható magasságú ülés
Tökéletes ülő helyzet beállítása, függetlenül a kezelő fizikai magasságától. Kiváló, kényelmes ülés az út során. Hosszabb, és a fáradtságtól megkímélő munkaintervallumokat tesz lehetővé
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 170Ah+D75+DOSE+Fleet: A sebességtől függő vízadagolás
A sebességtől függő vízadagolás
Csökkenti a vízellátást a kanyarodáskor, illetve a lassú működtetés során. A víztakarékos funkció növeli a területi teljesítményt. Gyorsabban szárad a talaj, ráadásul kisebb annak a kockázata, hogy a kanyarokban megmaradjon a víz.
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 170Ah+D75+DOSE+Fleet: Innovatív KIK rendszer
Innovatív KIK rendszer
Színkóddal ellátott kulcsok a különböző hozzáférési jogokhoz, illetve az operációs hibák elkerülése végett. A tisztítási módok és egyéb funkciók minden felhasználó számára előre beállíthatók. Optimális beállítás az adott felhasználó egyedi feladataihoz.
Robusztus alumínium öntött szívórúd
  • Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért.
  • A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
  • Fallal való érintkezéskor elhúzódik, elkerülve ezzel a károsodást.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Vonóhajtás Vonómotor
Kefék munkaszélessége (mm) 750
Szívás munkaszélessége (mm) 950
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 110 / 110
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) 4500
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 3150
Akkumulátor (V/Ah) 24 / 170
Akkumulátor üzemideje (h) max. 2,5
Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V) 100 - 230
Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz) 50 - 60
Emelkedési képesség (%) 10
Kefefordulatszám (fordulat) 180
Kefenyomás (g / cm²) 40
Vízfogyasztás (l/min) max. 5,7
Zajszint (dB (A)) 59
Felvételi teljesítmény (W) ig 2350
Megengedett össztömeg (kg) 650
Súly tartozékok nélkül (kg) 373,5
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1695 x 975 x 1315

A csomag tartalma

  • Akkumulátor és beépített töltőkészülék mellékelve
  • Szívógerenda, hajlított
  • tisztítószer-adagoló tartály zárt láncú rendszerrel

Felszereltség

  • Auto-Fill
  • Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer
  • Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
  • Automatikus vízstop
  • DOSE
  • Parkolófék
  • Mágnesszelep
  • 2 tartályos rendszer
  • Állítható magasságú ülés
  • Frissvíz-szintkijelzés: Víznyomáson keresztül
  • szabványos nappali menetfény
  • csekély, legfeljebb 0,25%-os tisztítószer-adagolás
  • masszív elülső lökhárító
  • sebességfüggő vízadagolással
  • a szoftverfrissítés és a veszteségfelmérés távolról is elvégezhető a Kärcher flottakezelő segítségével
  • Kärcher szín- és működési koncepció
  • Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
  • Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
  • elektromos és mechanikus úszókapcsoló
  • Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 170Ah+D75+DOSE+Fleet
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 170Ah+D75+DOSE+Fleet
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 170Ah+D75+DOSE+Fleet
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 170Ah+D75+DOSE+Fleet
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 170Ah+D75+DOSE+Fleet
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 170Ah+D75+DOSE+Fleet
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 170Ah+D75+DOSE+Fleet
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 170Ah+D75+DOSE+Fleet
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 170Ah+D75+DOSE+Fleet

Videók

Alkalmazási területek
  • Tökéletes szupermarketekben, bevásárlóközpontokban vagy kórházakban történő használatra
  • Alkalmas gyártási területek és raktárak tisztítására is.
Tartozékok
Tisztítószerek