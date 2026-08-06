Súroló-szívógép BD 50/50 C Bp CL 80 Ah+squeege850straigh
A BD 50/50 C Bp Classic egy megfizethető, kompakt belépőmodell az akkumulátoros súrológépek kategóriájában. A gép akár 2000 m²/h területteljesítményt is lehetővé tesz.
A BD 50/50 C Bp Classic a kifinomult tárcsás technológiával ellátott akkumulátoros súrolószárító kompakt méreteinek köszönhetően tiszta rálátást biztosít a tisztítandó területre. A Kärcher EASY kezelőpanelével a gép kezelése éppoly tiszta, mint a kilátás. A gép jellemzői a legfontosabb beállításokra és funkciókra lettek redukálva, hogy rövid betanítás után is használható legyen. A BD 50/50 C Bp Classic készüléket szupermarketekben, szállodákban vagy egészségügyi intézményekben való használatra ajánljuk.
Jellemzők és előnyök
Kényelmesen felszerelt mágnesszeleppel és szállítógörgővelMágnesszelep az automatikus vízleállításhoz a holtember-kapcsoló elengedése után. A lehajtható szállítógörgő kényelmes kétlépéses módszert tesz lehetővé. A lehajtható szállítógörgő jelentősen megkönnyíti a készülék szállítását.
Egyszerű kezelés az EASY Operation kezelőpanelnek köszönhetőenÖnmagyarázó szimbólumok és áttekinthető kezelőmező. Rövid bedolgozási időszakaszok. A gép egyszerű kezelése alig néhány, sárgával jelzett kezelőelemmel.
Kedvező árú induló modellNagyon jó ár-teljesítmény arány. A legfontosabb funkciókra korlátozva.
Nagy tartálytérfogat kompakt méretekkel
- Különösen fordulékony.
- Nagyon jó rálátást biztosít a tisztítási felületre.
Nagy akkumulátorrekesz minden szokásos akkumulátortípushoz.
- Könnyen hozzáférhető akkumulátorrekesz az akkumulátor gyors cseréjéhez.
- Többműszakos üzemeltetéshez is alkalmas.
Home Base rögzítőrendszer
- További tartozékok vagy készülékek is elhelyezhetők.
- A kiegészítő tisztítóeszközök a készüléken szállíthatók.
EASY Operation kezelőpanel
- Egykapcsolós kezelés.
- Nagyon egyszerű használni.
Funkciók egyszerű hozzárendelése sárga kezelőelemekkel
- Rövid betanulási idő képzetlen személyzetnek is.
Masszív és hosszú élettartamú kezelőelemek
- Mindennapi használatra alkalmas.
- Nagyon hosszú élettartamú.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Haladás a kefe forgása által
|Kefék munkaszélessége (mm)
|510
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|max. 2040
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|1200
|Akkumulátor (V/Ah)
|24 / 76
|Fordulószélesség folyosón (mm)
|1240
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 2,3
|Zajszint (dB (A))
|66
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|52
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1170 x 570 x 1025
A csomag tartalma
- Tárcsakefe: 1 Darab(ok)
- Akkumulátor
- Akkumulátorral és töltőkészülékkel
- Akkumulátortöltő
- Szívógerenda, egyenes: 1 Darab(ok)
Felszereltség
- 2 tartályos rendszer
- Szívóajak típusa: Természetes gumi
- Kärcher szín- és működési koncepció
- Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz