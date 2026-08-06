Súroló-szívógép BD 50/50 C Bp CL 80 Ah+squeege850straigh

A BD 50/50 C Bp Classic egy megfizethető, kompakt belépőmodell az akkumulátoros súrológépek kategóriájában. A gép akár 2000 m²/h területteljesítményt is lehetővé tesz.

A BD 50/50 C Bp Classic a kifinomult tárcsás technológiával ellátott akkumulátoros súrolószárító kompakt méreteinek köszönhetően tiszta rálátást biztosít a tisztítandó területre. A Kärcher EASY kezelőpanelével a gép kezelése éppoly tiszta, mint a kilátás. A gép jellemzői a legfontosabb beállításokra és funkciókra lettek redukálva, hogy rövid betanítás után is használható legyen. A BD 50/50 C Bp Classic készüléket szupermarketekben, szállodákban vagy egészségügyi intézményekben való használatra ajánljuk.

Jellemzők és előnyök
Súroló-szívógép BD 50/50 C Bp CL 80 Ah+squeege850straigh: Kényelmesen felszerelt mágnesszeleppel és szállítógörgővel
Kényelmesen felszerelt mágnesszeleppel és szállítógörgővel
Mágnesszelep az automatikus vízleállításhoz a holtember-kapcsoló elengedése után. A lehajtható szállítógörgő kényelmes kétlépéses módszert tesz lehetővé. A lehajtható szállítógörgő jelentősen megkönnyíti a készülék szállítását.
Súroló-szívógép BD 50/50 C Bp CL 80 Ah+squeege850straigh: Egyszerű kezelés az EASY Operation kezelőpanelnek köszönhetően
Egyszerű kezelés az EASY Operation kezelőpanelnek köszönhetően
Önmagyarázó szimbólumok és áttekinthető kezelőmező. Rövid bedolgozási időszakaszok. A gép egyszerű kezelése alig néhány, sárgával jelzett kezelőelemmel.
Súroló-szívógép BD 50/50 C Bp CL 80 Ah+squeege850straigh: Kedvező árú induló modell
Kedvező árú induló modell
Nagyon jó ár-teljesítmény arány. A legfontosabb funkciókra korlátozva.
Nagy tartálytérfogat kompakt méretekkel
  • Különösen fordulékony.
  • Nagyon jó rálátást biztosít a tisztítási felületre.
Nagy akkumulátorrekesz minden szokásos akkumulátortípushoz.
  • Könnyen hozzáférhető akkumulátorrekesz az akkumulátor gyors cseréjéhez.
  • Többműszakos üzemeltetéshez is alkalmas.
Home Base rögzítőrendszer
  • További tartozékok vagy készülékek is elhelyezhetők.
  • A kiegészítő tisztítóeszközök a készüléken szállíthatók.
EASY Operation kezelőpanel
  • Egykapcsolós kezelés.
  • Nagyon egyszerű használni.
Funkciók egyszerű hozzárendelése sárga kezelőelemekkel
  • Rövid betanulási idő képzetlen személyzetnek is.
Masszív és hosszú élettartamú kezelőelemek
  • Mindennapi használatra alkalmas.
  • Nagyon hosszú élettartamú.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Vonóhajtás Haladás a kefe forgása által
Kefék munkaszélessége (mm) 510
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) max. 2040
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 1200
Akkumulátor (V/Ah) 24 / 76
Fordulószélesség folyosón (mm) 1240
Vízfogyasztás (l/min) max. 2,3
Zajszint (dB (A)) 66
Súly tartozékok nélkül (kg) 52
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1170 x 570 x 1025

A csomag tartalma

  • Tárcsakefe: 1 Darab(ok)
  • Akkumulátor
  • Akkumulátorral és töltőkészülékkel
  • Akkumulátortöltő
  • Szívógerenda, egyenes: 1 Darab(ok)

Felszereltség

  • 2 tartályos rendszer
  • Szívóajak típusa: Természetes gumi
  • Kärcher szín- és működési koncepció
  • Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
Súroló-szívógép BD 50/50 C Bp CL 80 Ah+squeege850straigh
Tartozékok
Tisztítószerek