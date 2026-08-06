A BD 50/50 C Bp Classic a kifinomult tárcsás technológiával ellátott akkumulátoros súrolószárító kompakt méreteinek köszönhetően tiszta rálátást biztosít a tisztítandó területre. A Kärcher EASY kezelőpanelével a gép kezelése éppoly tiszta, mint a kilátás. A gép jellemzői a legfontosabb beállításokra és funkciókra lettek redukálva, hogy rövid betanítás után is használható legyen. A BD 50/50 C Bp Classic készüléket szupermarketekben, szállodákban vagy egészségügyi intézményekben való használatra ajánljuk.