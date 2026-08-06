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Nedves és száraz porszívó NT 27/1 Me Adv

Az NT 27/1 Me Advanced nagy teljesítményű nedves-száraz porszívó fém tartállyal és nagy felületű patronszűrővel ipari használatra. Különösen kompakt és hasznos tartozékokkal felszerelt.

Az NT 27/1 Me Advanced kompakt, fordulékony és felhasználóbarát nedves-száraz porszívó univerzális ipari felhasználásra. Az NT 27/1 Advanced erős szívóteljesítménnyel, valamint patronszűrővel rendelkezik. Egy mechanikus úszókapcsoló gondoskodik arról, ha a maximális telítettséget eléri lekapcsol, ezáltal gondoskodik a hosszú élettartamról. A praktikus Clip-System biztosítja a csatlakozók és tartozékok gyors cseréjét és a gép könnyű kezelését. 5 lengőkerék biztosítja a könnyű gurulást, fordulékonyságot és ezáltal a felborulás is kizárt. Ezenkívül az NT 27/1 Me Advanced porszívó praktikus rakodófelülettel, és fém tartállyal rendelkezik. Az NT 27/1 Me Advanced porszívó további plusz jellemzője a tartozéktárolás és a kábelakasztó a készüléken. Az ergonómikus markolat, és a szívócső elhelyezése biztosítja a gép könnyű szállítását a tartozékokkal együtt. Az NT 27/1 Me Advanced körkörös ütközésvédelemmel is rendelkezik, mely nemcsak a gépet, hanem a falakat, és egyéb tárgyakat is megvédi a sérülésektől.

Jellemzők és előnyök
Nedves és száraz porszívó NT 27/1 Me Adv: Beépített tartozéktárolás
Beépített tartozéktárolás
A tartozékok a készülék hátulján kényelmesen elhelyezhetők A szívócsövek és tartozékok biztonságosan és kényelmesen a gépen vannak elhelyezve, így mindig kéznél vannak.
Nedves és száraz porszívó NT 27/1 Me Adv: Nedvességálló PES patronszűrő
Nedvességálló PES patronszűrő
Könnyű váltás a nedves és száraz porszívó működése között. A PES patronszűrőt használat előtt nem kell szárítani. Fenntarthatóság: a PES patronszűrő mosható.
Nedves és száraz porszívó NT 27/1 Me Adv: Stabil fém zárófülek
Stabil fém zárófülek
A különösen robusztus fémzárak most még megbízhatóbban zárnak.
Nagy teherbírású ütköző
  • A lökhárító biztonságos, körkörös védelmet kínál a porszívónak és felszerelésének egyaránt.
Mechanikus úszógolyós lekapcsolás
  • A szívóteljesítmény állandó magas szinten marad.
  • A mechanikus úszógolyós lekapcsolás a maximális töltési szint elérésekor megbízhatóan megszakítja a levegő áramlását.
Specifikációk

Műszaki adatok

Tápfeszültség (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Légáramlás (l / s) 72
Vákuum (mbar/kPa) 249 / 24,9
Tartálytérfogat (l) 27
Tartály anyaga Rozsdamentes acél
Felvételi teljesítmény (W) max. 1380
Standard névleges átmérő ( ) ID 35
Kábelhossz (m) 7,5
Zajszint (dB (A)) 71
Szín ezüst
Súly tartozékok nélkül (kg) 7,8
Méretek (H × Sz × M) (mm) 420 x 420 x 540

A csomag tartalma

  • Szívótömlő hossza: 2.5 m
  • Könyök: Műanyag
  • Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
  • Szívócsövek hossza: 550 mm
  • Szívócsövek anyaga: Rozsdamentes acél
  • Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)
  • Porzsák anyaga: Papír
  • Nedves/száraz padlófej szélessége: 360 mm
  • Réstisztító fej
  • Patronszűrő: PES

Felszereltség

  • Stabil ütköző
  • Védelmi osztály: II
  • Fékezhető kerekek
Nedves és száraz porszívó NT 27/1 Me Adv
Nedves és száraz porszívó NT 27/1 Me Adv

Videók

Alkalmazási területek
  • Nedves és száraz porszívózásra is alkalmas
Tartozékok
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