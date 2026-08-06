Nedves és száraz porszívó NT 27/1 Me Adv
Az NT 27/1 Me Advanced nagy teljesítményű nedves-száraz porszívó fém tartállyal és nagy felületű patronszűrővel ipari használatra. Különösen kompakt és hasznos tartozékokkal felszerelt.
Az NT 27/1 Me Advanced kompakt, fordulékony és felhasználóbarát nedves-száraz porszívó univerzális ipari felhasználásra. Az NT 27/1 Advanced erős szívóteljesítménnyel, valamint patronszűrővel rendelkezik. Egy mechanikus úszókapcsoló gondoskodik arról, ha a maximális telítettséget eléri lekapcsol, ezáltal gondoskodik a hosszú élettartamról. A praktikus Clip-System biztosítja a csatlakozók és tartozékok gyors cseréjét és a gép könnyű kezelését. 5 lengőkerék biztosítja a könnyű gurulást, fordulékonyságot és ezáltal a felborulás is kizárt. Ezenkívül az NT 27/1 Me Advanced porszívó praktikus rakodófelülettel, és fém tartállyal rendelkezik. Az NT 27/1 Me Advanced porszívó további plusz jellemzője a tartozéktárolás és a kábelakasztó a készüléken. Az ergonómikus markolat, és a szívócső elhelyezése biztosítja a gép könnyű szállítását a tartozékokkal együtt. Az NT 27/1 Me Advanced körkörös ütközésvédelemmel is rendelkezik, mely nemcsak a gépet, hanem a falakat, és egyéb tárgyakat is megvédi a sérülésektől.
Jellemzők és előnyök
Beépített tartozéktárolásA tartozékok a készülék hátulján kényelmesen elhelyezhetők A szívócsövek és tartozékok biztonságosan és kényelmesen a gépen vannak elhelyezve, így mindig kéznél vannak.
Nedvességálló PES patronszűrőKönnyű váltás a nedves és száraz porszívó működése között. A PES patronszűrőt használat előtt nem kell szárítani. Fenntarthatóság: a PES patronszűrő mosható.
Stabil fém zárófülekA különösen robusztus fémzárak most még megbízhatóbban zárnak.
Nagy teherbírású ütköző
- A lökhárító biztonságos, körkörös védelmet kínál a porszívónak és felszerelésének egyaránt.
Mechanikus úszógolyós lekapcsolás
- A szívóteljesítmény állandó magas szinten marad.
- A mechanikus úszógolyós lekapcsolás a maximális töltési szint elérésekor megbízhatóan megszakítja a levegő áramlását.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Tápfeszültség (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Légáramlás (l / s)
|72
|Vákuum (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Tartálytérfogat (l)
|27
|Tartály anyaga
|Rozsdamentes acél
|Felvételi teljesítmény (W)
|max. 1380
|Standard névleges átmérő ( )
|ID 35
|Kábelhossz (m)
|7,5
|Zajszint (dB (A))
|71
|Szín
|ezüst
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|7,8
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|420 x 420 x 540
A csomag tartalma
- Szívótömlő hossza: 2.5 m
- Könyök: Műanyag
- Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
- Szívócsövek hossza: 550 mm
- Szívócsövek anyaga: Rozsdamentes acél
- Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)
- Porzsák anyaga: Papír
- Nedves/száraz padlófej szélessége: 360 mm
- Réstisztító fej
- Patronszűrő: PES
Felszereltség
- Stabil ütköző
- Védelmi osztály: II
- Fékezhető kerekek
Videók
Alkalmazási területek
- Nedves és száraz porszívózásra is alkalmas
Tartozékok
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.